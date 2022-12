Imprensa alemã destaca vitória de Camarões sobre o Brasil

O terceiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catarnesta sexta-feira (02/12), contra Camarões, foi destaque nos veículos de imprensa da Alemanha, que repercutiram a primeira derrota do Brasil para uma equipe africana.

Os pontos mais comentados foram a participação de Dani Alves, o jogador mais velho a comandar a seleção brasileira na história das Copas, e o gol da vitória camaronesa marcado por Vincent Aboubakar, que recebeu o segundo cartão amarelo ao tirar a camisa para comemorar e acabou sendo expulso.

Die Welt – Camarões fora apesar da vitória histórica sobre o Brasil

Apesar da vitória tardia por 1 a 0 contra o time B do Brasil, os camaroneses fracassaram mais uma vez na fase preliminar de uma Copa do Mundo – apesar de terem sido a primeira equipe africana a derrotar o Brasil em Mundiais.

O técnico Tite assimilou a derrota de maneira inesperadamente dura. "Sou o primeiro técnico a perder com o Brasil em Copas do Mundo para uma seleção africana", afirmou. "Isso se tornou parte da minha história."

O atacante Vincent Aboubakar garantiu a lisonjeadora vitória contra os recordistas de títulos mundiais nesta sexta-feira, com um gol tardio de cabeça. Após tirar a camisa na comemoração, ele recebeu seu segundo cartão amarelo na partida, que lhe rendeu um cartão vermelho.

Enquanto Camarões fracassou na fase preliminar pela sétima vez em sua oitava participação em Copas do Mundo, os brasileiros tentarão dar mais um passo rumo ao seu sexto título mundial contra a Coreia do Sul na próxima segunda-feira. Resta saber se Neymar, ainda machucado, retornará à equipe.

O que os brasileiros fizeram em frente a 85.986 espectadores não teve nada a ver com a equipe titular. O técnico Tite fez nove mudanças na equipe em comparação ao time ganhou da Suíça por 1 a 0 e colocou em campo até o goleiro Éderson, que teve seus primeiros minutos na Copa do Catar.

O jogador mais notável foi Gabriel Martinelli, que teve uma temporada espetacular jogando pelo Arsenal na liga inglesa.

Suddeutsche Zeitung – O azar das contusões persegue o Brasil

E o Neymar? Aparentemente, as coisas vão melhorando. O camisa 10 do Brasil espera jogar novamente na Copa do Mundo, o que ainda não está de forma alguma garantido. Ele esteve presente no estádio de Lusail na noite de sexta-feira, sentado no camarote VIP ao lado de Danilo e Alex Sandro, ambos também contundidos. Ele era sempre celebrado quando sua imagem aparecia em um dos quatro telões gigantescos.

E o que ele viu no restante do tempo? Um jogo com gosto de adoçante artificial, até o atacante camaronês Vincent Aboubakar marcar de cabeça em um contra-ataque aos 90 minutos e fazer 1 a 0 para os "leões indomáveis".

O resultado não mudou o fato de que o Brasil avançou para as oitavas de final no primeiro lugar de seu grupo. Com a Suíça no jogo que ocorria em paralelo perdendo um gol que superaria os brasileiros, essa derrota permanecerá como uma mancha que impediu essa seleção brasileira de igualar o time de 2002 em um aspecto: naquele ano, eles foram invictos.

De maneira geral, o jogo foi uma experiência de laboratório em condições naturais para o técnico Tite – e uma oportunidade para dar aos jogadores da segunda fila um sentimento de que são parte do grupo.

Entre estes, Daniel Alves teve a chance de jogar. O lateral direito liderou a seleção em campo em seu 125º jogo como capitão. Alves é agora o jogador mais velho a representar o Brasil em Copas do Mundo, e estava precisando muito de prática de jogo.

Ele havia feito seu último jogo oficial no começo de outubro no México, e vinha treinando no Barcelona FC para ficar em forma. Contra Camarões, ele entregou uma performance soberana em todos os aspectos.

Isso deve tranquilizar Tite, enquanto os problemas físicos nas laterais se acumulam. Nesta sexta, Alex Telles teve de ser substituído, machucado.

Bild – Brasil segue em frente apesar da derrota para Camarões

O Brasil fracassou ao tentar manter a invencibilidade na fase de grupos, com uma derrota de 1 a 0 nos acréscimos. Apesar de derrotarem os recordistas de títulos mundiais, Camarões, o terceiro no grupo, teve de fazer as malas.

A fase de grupos da Copa de 2022 terminou com mais uma surpresa: Camarões vence o Brasil e é eliminado do torneio, após a Suíça vencer a Sérvia por 3 a 2, simultaneamente. Os brasileiros eram claramente o melhor time no primeiro tempo, mas não conseguiram repetir esse desempenho na segunda etapa.

Chances perigosas para os azarões surgiram vez após vez, enquanto a seleção permanecia ofensivamente pálida após o intervalo. No terceiro minuto dos acréscimos, Vincent Aboubakar cabeceou e fez o gol da vitória, comemorou sem a camisa e recebeu o segundo cartão amarelo.

Apesar da derrota, os sul-americanos foram coroados vencedores do grupo G pela vantagem no saldo de gols e pegam a Coreia do Sul nas oitavas de final, na segunda-feira.

Sportschau – Camarões eliminado apesar de derrotar o Brasil

Os pentacampeões iniciaram a partida final da fase de grupos com um time B. Apesar da derrota, os sul-americanos defenderam o primeiro lugar à frente da Suíça, que derrotou a Sérvia por 3 a 2 na partida paralela.

O técnico brasileiro Adenor Leonardo Bacchi, em síntese, Tite, iniciou a máquina de rotação, como anunciado antes da partida. Em comparação com o segundo jogo da fase de grupos contra a Suíça, o treinador de 61 anos fez nove mudanças entre os titulares. Entre estes, Dani Alves. O lateral direito do Pumas, da primeira divisão Mexicana, se tornou o jogador mais velho a jogar pela seleção ao fazer sua estreia na Copa do Capar, aos 39 anos.

Camarões somente obteve sua primeira chance de gol nos acréscimos do primeiro tempo. O Brasil também carecia de ações bem sucedidas no ataque antes da troca de lado, e teve só uma boa chance através de Gabriel Martinelli. O time de Tite não tinha muito mais a oferecer em termos de ataque.

Pouco antes do intervalo, Camarões deveria ter aumentado de intensidade e buscado o 1 a 0, mas eles estiveram raramente aptos a iniciar ataques construtivos. O Brasil era dominante e melhor, mas não convincente o suficiente na linha de frente.

Quando tudo apontava para um empate, Aboubakar cabeceou para a vitória camaronesa. Os africanos terminaram o jogo com dez homens em campo e tiveram sorte que Bruno Guimarães perdeu o gol do empate pouco antes do final do jogo.

rc (ots)