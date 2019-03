Imprensa alemã destaca postagem de vídeo obsceno por Bolsonaro

n-TV – Golden Shower no Carnaval: Bolsonaro posta vídeo obsceno

O carnaval no Brasil nem sempre é comportado. Para o presidente Bolsonaro, as atividades desibinidas são, porém, algo que incomoda. Ele postou recentemente um vídeo com dois homens num "golden shower". E foi alvo de críticas e gozação.

Spiegel Online – Bolsonaro compartilha vídeo obsceno – e tenta se explicar

Era um vídeo do carnaval de rua no Brasil: o presidente Bolsonaro compartilhou no Twitter uma imagem na qual um homem urina sobre o outro. Depois ele tentou dar uma explicação.

Focus Online – Indignação por causa de conteúdo pornográfico: presidente do Brasil tenta se explicar

Depois de fortes críticas por causa de um vídeo obsceno do carnaval de rua na conta do Twitter do presidente populista de direita do Brasil, Jair Bolsonaro, este tentou esclarecer a situação. Com a gravação, ele não tentou criticar o carnaval em si, mas apenas uma distorção do espírito típico dessa festa.

Westfälische Anzeiger – Presidente do Brasil publica vídeo obsceno de carnaval na rede

Conteúdo obsceno chocante: o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, publicou na internet um vídeo com cenas chocantes do carnaval de rua.

______________

