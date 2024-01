Impacto do tema da redação do Enem vai muito além da prova

Tema da redação de 2023 promoveu reflexão nacional sobre a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pelas mulheres Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem grande relevância na vida dos jovens que estão terminando o ensino médio e querem ir para a faculdade, mas o impacto da prova vai muito além do ingresso na universidade. Todo tema abordado pela redação tem reflexos na sociedade e na formação do estudante, pois ele terá que refletir sobre o tema proposto.

Em 2023, o tema foi "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil". Um assunto de grande relevância social, mas que não tem a atenção devida da mídia e cuja invisibilização tem diversos efeitos, especialmente para as mulheres que protagonizam o trabalho de cuidar.

Promover a reflexão em milhões de estudantes sobre as causas e as consequências da falta de reconhecimento legal e institucional do trabalho de cuidado realizado pelas mulheres tem um impacto direto na sociedade. Já que, infelizmente, nem todos conseguem perceber o problema, com repercussões na desigualdade de gênero, na saúde física e mental das mulheres e na maior dificuldade para acessar a educação.

O exemplo de uma sala de aula

Ao longo de 2023, tive a oportunidade de dar aulas de redação em diferentes programas sociais, que contavam com a participação de alunos de diferentes realidades socioeconômicas. Após a divulgação do tema da redação do Enem, conversei com todos os meus alunos, sobretudo com as alunas, e pude perceber como o assunto as sensibilizou.

As diferentes vivências das alunas foram resumidas no tema da redação, e a oportunidade de discutir sobre isso também foi esclarecedora para muitos homens que não tinham considerado a questão anteriormente. A sala de aula tornou-se um reflexo da sociedade atual: mulheres compartilhando experiências similares, porém frequentemente invisibilizadas devido à falta de debate sobre essa desigualdade e à falta de compreensão da sociedade sobre a importância do problema.

Dei espaço para que as mulheres se sentissem confortáveis e pudessem compartilhar suas realidades com a turma. Houve relatos de mulheres que tiveram que deixar de estudar por terem que ficar em casa cuidando dos filhos e das tarefas domésticas, mulheres que desenvolveram problemas de saúde porque, além do trabalho fora de casa, também eram responsáveis pelos trabalhos do lar, e de mulheres que precisavam dividir seu tempo por conta das responsabilidades do trabalho de cuidado.

Papel na formação de cidadãos conscientes

A inclusão de pautas sociais no Enem é vital para refletir a realidade social e estimular o pensamento crítico dos estudantes. Essa abordagem promove a conscientização social, estimula a empatia e prepara os candidatos para uma participação cidadã mais informada.

Ao abordar desigualdades e injustiças, o Enem também contribui para uma educação alinhada aos valores de justiça social, incentivando a diversidade de opiniões e conectando a educação à realidade vivenciada pelos estudantes.

Essa abordagem vai além da avaliação acadêmica, e cumpre um papel crucial na formação de cidadãos conscientes e engajados. Enquanto a valorização de pautas sociais pelos veículos de informação e a conscientização social ainda estiverem distantes, usar o espaço da prova para pautar debates será um meio importante para buscar isso.

__

Vozes da Educação é uma coluna semanal escrita por jovens do Salvaguarda, programa social de voluntários que auxiliam alunos da rede pública do Brasil a entrar na universidade. Revezam-se na autoria dos textos o fundador do programa, Vinícius De Andrade, e alunos auxiliados pelo Salvaguarda em todos os estados da federação. Siga o perfil do programa no Instagram em @salvaguarda1.

Este texto, escrito por Alisson Nascimento dos Santos, de 22 anos, de Salvador (BA), reflete a opinião do autor, não necessariamente a da DW.