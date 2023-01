Imigrantes fazem população da Alemanha bater recorde

A população da Alemanha atingiu seu recorde histórico, 84,3 milhões de habitantes, um número impulsionado pelo aumento da imigração em 2022. A informação foi divulgada pelo Departamento Federal de Estatísticas do país (Destatis) nesta quinta-feira (19/01).

"Foi o maior número de habitantes já registrado no final de um ano", disse o Destatis em comunicado.

Segundo estimativas, o país terminou o ano passado com 1,1 milhão de habitantes a mais do que no ano anterior. Isso significa que os imigrantes mais do que compensaram a baixa taxa de natalidade e o envelhecimento da população.

Segundo o Destatis, o forte crescimento foi causado por uma imigração líquida recorde. Ou seja, o número de pessoas que chegaram menos o número de pessoas que se mudaram para o exterior. Essa taxa líquida de imigração foi de entre 1,42 e 1,45 milhão de pessoas, estimou o departamento.

O número é o mais alto já registrado no país desde que se iniciaram os registros, em 1950, e é ainda quatro vezes maior do que no ano anterior.

A maioria dos imigrantes que chegaram à Alemanha eram ucranianos fugindo da guerra da Rússia. Mas também houve um aumento "significativo" de cidadãos de outras partes do mundo, disse o Destatis.

Ao mesmo tempo, o número de nascimentos diminuiu no país, e o de mortes aumentou. Os nascimentos caíram cerca de 7% em relação a 2021, com estimativas apontando que entre 735 e 745 mil bebês nasceram em 2022.

Enquanto isso, 1,06 milhão de pessoas morreram na Alemanha no ano passado, ou 4% a mais do que no ano anterior.

A chegada de imigrantes em idade produtiva (de 15 a 63 anos) compensou o envelhecimento da população. Enquanto a proporção geral de alemães em idade produtiva foi de 61,6% em 2022, essa taxa foi de 75,9% entre as pessoas que imigraram para o país.

ek (DPA, Reuters)