Imigrante é agredido no norte da Alemanha

Um imigrante de 20 anos está hospitalizado após ter sido atacado por três desconhecidos em Wismar, cidade localizada no estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, no norte da Alemanha.

Conforme comunicou a polícia nesta quinta-feira (30/08), o incidente ocorreu na noite de quarta-feira num parque, quando o imigrante estava sozinho e a caminho de casa.

Os agressores proferiram insultos xenófobos e atingiram o homem com socos no rosto, segundo a polícia. Além disso, a vítima foi atingida num dos ombros e nas costelas com uma corrente de ferro. Ao cair no chão, o jovem foi agredido com pontapés.

O imigrante, que se identificou à polícia como sírio, foi levado a um hospital. Entre outros ferimentos, foram constatados um nariz quebrado e hematomas no rosto e na parte superior do corpo.

Os três agressores fugiram após o ataque. A polícia investiga o caso e está à procura de testemunhas. Um alemão de 26 anos foi detido pelas autoridades em conexão com o incidente.

A secretária de Assuntos Sociais do estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, a social-democrata Stefanie Drese, condenou a agressão como brutal e covarde. "Desejo à vítima uma recuperação rápida e completa", disse.

O ataque ao jovem sírio ocorre após o esfaqueamento de um cidadão alemão em Chemnitz, no leste do país, no último fim de semana. O incidente trouxe a xenofobia de volta às manchetes do país e resultou numa onda de protestos de simpatizantes de grupos de extrema direita. O homem, de 35 anos, foi morto a facadas. Como responsáveis foram apontados um sírio e um iraquiano.

PV/dpa/epd

