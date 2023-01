Entre as mais de duas dezenas autoridades estrangeiras que participaram da posse estava o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier. Antes da cerimônia, ele teve um encontro com Lula e disse que, com a posse do novo presidente, "não começa apenas um novo ano, mas também uma nova era política" no Brasil. Steinmeier, disse que "é bom saber que o Brasil está de volta aos palcos internacionais"