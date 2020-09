Ideias inusitadas de negócios sustentáveis

A equipe da DW foi até a Índia para conhecer um santuário de vacas chamado Beejom, Ele foi criado com o objetivo de salvar raças de gados nativos. Antes, muitos eram usados na agricultura tradicional, mas desapareceram a um ritmo assustador devido à introdução de maquinaria e ao enfoque na indústria leiteira. Foi dada preferência a raças importadas em detrimento das locais por conta do maior rendimento na produção de leite. Beejom quer reverter isso e optou por comercializar o esterco do gado nativo. Conheça mais sobre o projeto neste Futurando.

O programa desembarcou ainda na região do Himalaia para conhecer uma loja de roupas chamada Sharlho, que não apenas oferece trabalho às minorias étnicas, como também preserva o meio ambiente. Tenzin Norbu, fundador do empreendimento, é um refugiado tibetano, que como muitos outros, migrou para a índia ifugindo da perseguição chinesa. Ele optou por montar um negócio com tecidos tradicionais produzidos na região, em invés de roupas sintéticas baratas importadas.

E a tradição indiana também está inspirando arquitetos. Edifícios sustentáveis com base em técnicas de construção antigas podem ser a resposta para as megacidades. Na Índia, edifícios mal construídos com altas emissões de CO2 devem diminuir nos próximos anos. "Cada vez mais estamos indo na direção de criar edifícios que devolvem mais do que consomem. Essa é a nova tendência”, explica o arquiteto Nilanjan Bhowal. Ele quer combater a proliferação de casas mal construídas, que prejudicam o clima na capital Nova Delhi.

Da Índia viajamos para a Tailândia, onde uma Startup transforma "palha em ouro”. A palha que sobrava nos arrozais após a colheita era queimada, prejudicando o meio ambiente. Mas uma jovem empresária resolveu usar essas fibras residuais para fazer embalagens biodegradáveis. Após terminar seus estudos na capital Bangcoc, Jaruwan Khammuang abriu uma empresa em sua cidade natal. Ela compra os restos das plantações de arroz e, em sua fábrica, trabalha o bagaço para usar na produção de embalagens descartáveis.

Esta edição termina com uma reportagem imperdível. O Futurando reuniu designers criativos que usam a natureza para criar peças de mobiliário. Abajures feitos de repolho ou alga marinha, tampo de mesas com escamas de peixes e bancos construídos com casca de árvores. Exmplos que comprovam que é possível deixar de lado produtos sintéticos como plástico, sem abrir mão da qualidade e beleza em objetos de decoração. Tudo isso você confere no Futurando!