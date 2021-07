Humano e máquina: como exoesqueletos ajudariam nossa rotina

Neste Futurando, vamos mostrar uma tecnologia para aliviar quem tem uma rotina de trabalho em que são necessários movimentos repetitivos, exaustivos e que exigem mais do que o adequado para o corpo. No futuro, profissionais que precisam, por exemplo, carregar muito peso, vão contar com o auxílio de exoesqueletos. A promessa dos cientistas é impedir que nossa estrutura óssea seja sobrecarregada.

Não se pode discutir tecnologia sem considerar que, em muitos casos, há uma desigualdade no que diz respeito ao acesso a ela – e não estamos nos referindo à renda, e sim gênero. Meninos, em geral, recebem computadores de presente muito antes das meninas. Se ficar por conta da decisão da família, eles também são os únicos matriculados em disciplinas de informática. Pelo menos essa é uma realidade na Suíça que profissionais de educação querem mudar.

No programa, você vai saber também como é possível plantar em um local improvável e até certo ponto estéril: o deserto. Vamos mostrar como um agricultor peruano está conseguindo cultivar pés de tangerina em uma região árida. Ele adota um método antigo e cada vez mais debatido na atualidade: economia circular. Se você não sabe como funciona, não pode perder a reportagem.

Alias, você sabe o que é uma estupa? É um monumento erguido sobre os restos mortais de alguém importante. Uma tradição da religião budista. Ele tem um formato de cone. E justamente geleiras nesse formato podem amenizar a crise de água potável em zonas secas da Índia.

Mas também é preciso estar atento ao formato das geleiras de verdade. Essas estruturas deslizam aos poucos. Cientistas estão tentando entender como se dá esse processo para evitar que ele leve a catástrofes.