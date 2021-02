Hubble: avanços e desafios da pesquisa espacial

O lançamento do telescópio James Webb, que deve substituir o Hubble, está previsto para este ano. Deve ocorrer com mais de uma década de atraso. O novo telescópio vai permitir o estudo de galáxias formadas há 12 milhões de anos. Os detalhes você vai conferir nesta edição do Futurando.

O James Webb, mesmo com toda expectativa, não ofusca as conquistas e avanços do Hubble, que permitiu calcular a idade do universo. O telescópio, na verdade, podia ter sido um desastre quando chegou ao espaço. Mas não foi assim. Pelo contrário. O fato de os defeitos iniciais terem sido corrigidos ao longo do tempo permitiu que o Hubble fosse responsável por descobertas únicas.

As descobertas vieram também com imagens icônicas enviadas à Terra. Afinal, como se chega a essas cenas incríveis de galáxias e estrelas distantes? O Futurando mostra o trabalho e esforço de criação artística por trás das fotos do Hubble. Grande parte do trabalho é feita por artistas de visualização de dados, os profissionais da chamada data art. Eles convertem informações científicas em representações capazes de impressionar.

O cinema também já popularizou representações do que seriam viagens espaciais e até mesmo teletransporte para outros planetas, como no filme Star Trek. E será que tudo isso é possível na chamada "vida real”? Ou não passa da ficção científica? Vamos explicar no programa.