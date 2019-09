Houthis dizem ter capturado militares sauditas

Os rebeldes houthis, apoiados pelo Irã no conflito do Iêmen, afirmaram neste sábado (28/09) ter capturado um "grande número" de militares sauditas, como também centenas de veículos blindados e armamentos, durante uma operação na cidade fronteiriça de Nashran, no sul da Arábia Saudita, que durou três meses.

A operação resultou na "queda total de três brigadas militares das forças inimigas, com todo o seu equipamento militar e a maioria dos militares e comandantes", afirmou o porta-voz militar dos houthis, Yahia Sarie, em comunicado transmitido pelo canal Al Masura, liderado pelos rebeldes.

"Esta é a maior operação desde que a agressão teve início em nosso país", afirmou o porta-voz. Até ao momento, a aliança liderada pela Arábia Saudita não comentou a informação.

Na guerra no Iêmen, desencadeada em meados de 2014, os rebeldes houthis se opõem ao presidente Abd Rabbo Mansur Hadi, que é vem sendo apoiado, desde março de 2015, por uma coalizão internacional liderada pela Arábia Saudita.

O anúncio dos rebeldes vem quatro dias depois de os houthis terem afirmado que um ataque da coalizão liderada por Riad matou 16 pessoas no sul do Iêmen, entre os quais sete menores.

A tensão na região intensificou-se depois do ataque com drones e foguetes contra refinarias da empresa petrolífera Aramco, em território saudita, no passado dia 14 de setembro.

O conflito no país mais pobre da península arábica já causou dezenas de milhares de mortos, obrigou milhões a abandonarem as suas casas e foi classificado pela ONU como a pior crise humanitária do mundo.

CA/lusa/rtr/dpa/dw

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | App | Instagram | Newsletter