Criminalidade Reino Unido

Homem que tentou invadir castelo de Elizabeth 2ª é preso

há 1 hora há 1 hora

Armado com uma besta, rapaz de 19 anos foi contido momentos após entrar nos terrenos do Castelo de Windsor, onde a rainha passava o Natal com a família. Após avaliação médica, ele ficará detido em hospital psiquiátrico.