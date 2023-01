Homem fere seis na estação de trem Gare du Nord, em Paris

Numa das estações de trem mais movimentadas da Europa, agressor munido de arma cortante deixa uma pessoa gravemente ferida e outras cinco com ferimentos leves.

Um homem feriu com um objeto cortante seis pessoas na estação de trem Gare du Nord, em Paris, no início da manhã desta quarta-feira (11/01). Ele foi logo em seguida alvejado e dominado pela polícia.

Segundo as autoridades francesas, apenas uma das seis pessoas atingidas ficou gravemente ferida, e o agressor está em estado crítico num hospital.

O ataque ocorreu por volta das 6h45 (2h45 em Brasília) na Gare du Nord, uma das estações de trem mais movimentadas da Europa, num horário de grande circulação de pessoas.

Até o momento, não há evidências de que se trate de um ataque terrorista, e essa não é a linha privilegiada na investigação.

O agressor feriu as pessoas com uma arma branca artesanal. O ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, precisou que não se trata de uma faca. Um policial declarou à agência de notícias AFP que a arma usada é um punção.

Segundo relatos na imprensa francesa, o agressor atacou um homem na frente da estação, atingindo-o inúmeras vezes e deixando-o em estado grave. Depois o agressor entrou no local e feriu mais cinco pessoas, incluindo um policial.

Darmanin acrescentou que o agressor não tinha documentos consigo e ainda não foi identificado. O homem também não deu qualquer declaração no momento do ataque.

O ministro agradeceu à polícia por uma reação rápida que, segundo ele, evitou mortes.

O ataque ocorreu cerca de três semanas depois de um atirador abrir fogo no centro de Paris, matando três pessoas num centro cultural curdo, e ferindo outras num restaurante e num salão de cabeleireiros. Policiais disseram que esse ataque teve motivações raciais.

A movimentada Gare du Nord abriga duas linhas do metrô parisiense e é ponto de chegada ou partida de trens nacionais e internacionais. Os destinos incluem Londres, via Eurostar, e Bruxelas, via Thalys.

