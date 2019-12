Homem encontra 50.000 marcos alemães escondidos em relógio

Um cidadão alemão teve uma surpresa ao comprar um antigo relógio de parede numa feira de antiguidades. Dentro do objeto estava um maço de notas. O único problema: não era o tipo de dinheiro que seria aceito por um loja ou restaurante. Valor total: 50 mil em cédulas de antigos marcos alemães (Deutsche Marks), a moeda alemã que antecedeu o euro e que foi substituída em 2001.

Segundo a emissora alemã NDR, o homem, que vive em Aurich, uma cidade do estado da Baixa Saxônia, só notou que havia algo escondido no interior do relógio quando chegou em casa com o objeto, ao desmontar um dos painéis. O homem não guardou o dinheiro para si: ele juntou as notas e levou o valor total para o escritório de achados e perdidos do governo local.

Agora, depois de um período de espera legal de seis meses, no qual ninguém reclamou as antigas cédulas, o homem recebeu permissão para ficar com elas.

Ainda é possível trocar antigos marcos alemães por euros junto ao Banco Central da Alemanha, mesmo que a moeda já tenha sido substituída pelo euro há 18 anos.

Segundo a rede NDR, foi isso que o habitante de Aurich fez quando recebeu as notas novamente. Após pagar uma taxa administrativa de 576 euros (2600 reais) ao munícipio, ele trocou o valor por euros. A taxa de câmbio oficial permanece inalterada desde 2001: um Euro vale 1,95 marcos alemães. Assim, foi possível trocar os 50 mil marcos por 25.500 euros (115 mil reais).

A cultura de poupança da Alemanha, focada em dinheiro em vivo, muitas vezes rende esse tipo de episódio, em que antigas cédulas armazenadas por anos acabam sendo redescobertas mais tarde. O Banco Central do país estimou que em 2018 ainda havia 12,6 bilhões de antigos marcos alemães (cerca de 6,3 bilhões de euros) em circulação.

É provável que uma boa parte desse valor consista em moedas perdidas pela casa e cédulas bancárias de menor valor mantidas como suvenires e realmente não valem uma viagem ao banco. Mas há outras histórias de descobertas de valores significativos. O jornal Stuttgarter Nachrichten relatou em 2018 duas histórias do gênero, uma feliz e outra tragicômica.

Em uma delas, uma mulher encontrou uma antiga bolsa com 1.000 marcos alemães. O acessório havia sido enterrado no jardim décadas antes por um de seus antigos cachorros, e foi "redescoberto” por um novo cão que ela havia adotado.

Em outro caso, uma família encontrou uma caixa com 50 mil marcos no sotao da casa, no estado alemão de de Baden-Württemberg. O problema: ratos haviam instalado um ninho na caixa e roído as cédulas.

Em 2017, o Banco Central alemão trocou 90 milhões de marcos, equivalentes a cerca de 45 milhões de euros, na taxa de câmbio oficial.

Por enquanto, o governo vem mantendo a possibilidade de efetuar a conversão dos antigos valores em euro. Outros países da Zona do Euro, como a França, a Itália e a Grécia já fecharam em relação a suas antigas moedas nacionais. Qualquer franco, lira ou dracma que forem encontrados atrás da estante de livros pode ser colado num álbum ou jogado fora.

