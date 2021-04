Homem avança com carro e mata policial do Congresso dos EUA

A Polícia do Capitólio informou que um agente morreu e outro ficou ferido depois que um veículo avançou contra eles próximo à sede do Congresso dos Estados Unidos nesta sexta-feira (02/04).

O motorista do carro foi baleado por policiais ao tentar fugir do local carregando uma faca, segundo as autoridades. A polícia informou inicialmente que o suspeito e dois policiais feridos haviam sido encaminhados a um hospital e, mais tarde, confirmou a morte do agressor e de um dos agentes.

"Um de nossos oficiais sucumbiu aos ferimentos", afirmou Yogananda Pittman, chefe interina da Polícia do Capitólio, em entrevista coletiva. Ela não informou a identidade do policial que morreu nem do suspeito.

Imagens divulgadas pela imprensa mostram um sedã azul após colidir com uma barreira de segurança em uma das ruas que levam ao Capitólio americano, em Washington. Também é possível ver duas pessoas feridas sendo carregadas em macas em direção a ambulâncias.

O caso ocorreu em um posto de controle perto do Capitólio, enquanto o Congresso está em recesso. O complexo do edifício foi isolado e posto sob alerta máximo. Todas as ruas que levam ao prédio também foram bloqueadas. Dezenas de carros da polícia foram enviados ao local, bem como tropas da Guarda Nacional.

Mais tarde, as autoridades disseram que não havia mais qualquer ameaça à segurança. Também não há indícios de "relação com terrorismo", afirmou Robert Contee, chefe da polícia do Distrito de Columbia.

Ataque ao Capitólio em janeiro

O incidente ocorre em meio a um aumento da segurança em Washington, após a invasão do Capitólio em 6 de janeiro por apoiadores do então presidente Donald Trump. Na ocasião, o Congresso ratificava a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro.

Cinco pessoas, incluindo um oficial da Polícia do Capitólio, morreram no ataque inspirado pelas alegações infundadas de Trump de que houve fraudes no pleito, por isso ele havia perdido.

Desde então, oficiais de segurança afirmam que há uma ameaça contínua de grupos de extrema direita e partidários do ex-presidente republicano.

Mais de 300 pessoas foram acusadas no âmbito do ataque ao Capitólio em janeiro, incluindo membros de grupos extremistas armados como os Proud Boys e Oath Keepers, e outras 100 pessoas devem ser indiciadas, segundo documentos do Departamento de Justiça.

