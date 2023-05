Homem atropela e mata oito em frente a abrigo nos EUA

Outros nove ficaram feridos após carro avançar contra pedestres em cidade no Texas, na fronteira com o México. Maioria das vítimas era venezuelana, dizem autoridades. Motorista tentou fugir, mas foi detido.

Oito pessoas morreram e ao menos nove ficaram feridas neste domingo (07/05) depois que um carro avançou contra pedestres na cidade de Brownsville, no estado americano do Texas, na fronteira com o México. A polícia deteve um suspeito, mas a causa do incidente não está clara.

Por volta das 8h30 no horário local, o veículo atingiu um grupo de pessoas que aguardavam em um ponto de ônibus em frente a um centro que atende principalmente migrantes. A maioria das vítimas eram homens venezuelanos, disse o diretor do abrigo.

O centro em Brownsville, chamado Bishop Enrique San Pedro Ozanam, descreve em seu site que o local originalmente visava abrigar refugiados políticos da América Central e, posteriormente, "expandiu para atender a qualquer um que precise de abrigo temporário".

O que as câmeras mostraram

O diretor do centro Ozanam, Victor Maldonado, afirmou que assistiu às gravações das câmeras de vigilância do abrigo após ser informado sobre o incidente.

"O que vemos no vídeo é que essa SUV, uma Range Rover, simplesmente ultrapassou o semáforo que estava a cerca de 30 metros de distância e avançou contra as pessoas sentadas no ponto de ônibus", relatou Maldonado.

O ponto de ônibus fica do outro lado da rua, bem em frente ao centro, e não tem marcação. Também não há bancos, as pessoas estavam sentadas na calçada, afirmou Maldonado.

Segundo ele, o veículo então capotou após subir no meio-fio e continuou se movendo por cerca de 60 metros. Alguns pedestres que caminhavam na calçada a cerca de nove metros do grupo principal também teriam sido atingidos.

O motorista ainda tentou fugir, mas testemunhas conseguiram detê-lo até a polícia chegar, afirmou Maldonado.

O que diz a polícia

O investigador Martin Sandoval, do Departamento de Polícia de Brownsville, afirmou que a polícia ainda não sabe se o motorista atingiu os pedestres intencionalmente.

"Podem ser três fatores. Pode ser intoxicação; pode ser um acidente; ou pode ser intencional. Para descobrirmos exatamente o que aconteceu, precisamos eliminar os outros dois [fatores]", afirmou Sandoval.

Segundo o policial, o motorista foi levado a um hospital devido aos ferimentos sofridos quando o carro capotou. Ele era o único ocupante do veículo, e sua identidade ainda não foi confirmada.

"Ele não está cooperando muito no hospital, mas será transportado para a cadeia da nossa cidade assim que for liberado. Então tiraremos as impressões digitais dele e uma foto policial, para podermos encontrar sua verdadeira identidade", disse o investigador.

A polícia também retirou uma amostra de sangue do suspeito e enviou para um laboratório do Departamento de Segurança Pública do Texas para testar a presença de substâncias tóxicas.

Epicentro para a migração

A cidade de Brownsville se tornou há tempos um epicentro para a migração através da fronteira entre os Estados Unidos e o México.

O centro Ozanam é o único abrigo noturno da cidade e administra a libertação de milhares de migrantes sob custódia federal. O diretor do abrigo disse que o local nunca havia recebido ameaças antes do incidente deste domingo, mas recebeu depois.

"Algumas pessoas vieram até o portão e disseram ao segurança que isso aconteceu por nossa causa", relatou Maldonado.

O abrigo tem capacidade para 250 pessoas, mas muitos que chegam saem no mesmo dia. Nas últimas semanas, um aumento nas travessias fronteiriças levou a cidade a decretar emergência.

"Nos últimos dois meses, recebemos de 250 a 380 pessoas por dia", disse o diretor do centro.

O deputado americano Vicente González afirmou neste domingo que as autoridades locais estão em contato com o governo federal para tratar do incidente.

"Estamos todos extremamente tristes e com o coração partido por ter uma tragédia como essa em nosso bairro", disse.

ek/gb (AP, AFP, Reuters)