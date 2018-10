Homem é condenado por colapso do Arquivo Histórico de Colônia

Mais de nove anos após o colapso do prédio do Arquivo Histórico de Colônia, um tribunal da cidade alemã decidiu nesta sexta-feira (12/10) pela absolvição de três acusados e pela condenação de um quarto por homicídio culposo.

O prédio, com seis andares, desabou em março de 2009 em consequência de uma inundação subterrânea no túnel de uma linha de metrô em construção, causando a morte de dois moradores da área.

Na época, um buraco num muro de concreto armado levou à entrada de grande quantidade de terra e água subterrânea no canteiro de obras do metrô, o que deixou uma cavidade abaixo do Arquivo Histórico e fez com que o prédio e casas ao redor entrassem em colapso.

O impacto do desabamento destruiu as moradias de quase 40 pessoas. O desastre causou danos totais de 1,2 bilhão de euros, segundo estimativas da cidade de Colônia.

O homem condenado nesta sexta-feira era funcionário da empresa de transporte público de Colônia, a KVB, e encarregado da supervisão da obra do metrô. Condenado por negligência, ele terá que cumprir oito meses sob pena suspensa, tipo de penalidade em que o condenado não vai preso, mas fica sob observação e deve respeitar uma série de regras durante um período determinado.

Uma engenheira da KVB e dois funcionários de construtoras foram absolvidos. Segundo o tribunal, eles também descumpriram algumas de suas obrigações, mas não foi possível constatar que seus erros tenham tido ligação com o colapso do prédio do Arquivo Histórico.

Até seu desmoronamento, o prédio era conhecido como o maior arquivo municipal a norte dos Alpes, abrigando documentos originais com mais de mil anos de idade. Cerca de 95% dos documentos foram recuperados. Um novo prédio está sendo construído na região de Eifelwall para abrigar o arquivo e deve ser finalizado até 2020.

