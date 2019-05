Holanda espera ascensão de partido eurocético

O holandês Thierry Baudet, um político populista e nacionalista de 36 anos, alcançou uma ascensão meteórica e, segundo as pesquisas, deve obter enormes ganhos nas eleições europeias na Holanda. Assim como no Reino Unido, a votação holandesa para o Parlamento Europeu é realizada nesta quinta-feira (23/05) – as eleições nos 28 Estados-membros da União Europeia (EU) estão espalhadas até o domingo.

O partido de Thierry Baudet, o Fórum para a Democracia (FvD), criado por ele em 2015 como uma think tank e que obteve apenas 2% dos votos nas eleições legislativas nacionais de 2017, soma 15% nas pesquisas de opinião. Ele está em uma disputa cabeça a cabeça com Partido Popular para a Liberdade e Democracia (VVD), do primeiro-ministro do país, Mark Rutte.

Baudet, que se intitulou "o mais importante intelectual da Holanda" em uma postagem no Twitter em 2016, tem enfatizado o discurso de "Holanda em primeiro lugar" em temas culturais e econômicos.

Em março, o Fórum para a Democracia ficou em primeiro lugar nas eleições provinciais, justamente à frente do partido do premiê.

Baudet conseguiu apoio em grande parte proveniente do Partido para a Liberdade (PVV), de seu rival de direita Geert Wilders, também eurocético, mas mais conhecido por sua campanha contra o islã. Nas pesquisas, Wilders aparece com apenas 5%, o que seria seu resultado mais baixo na década.

Em toda a Europa, estima-se que os partidos de extrema direita voltem a aumentar sua participação no Parlamento Europeu. Espera-se que dobrem o número de assentos conquistados em 2014, mas que não passem da marca de 20% na votação realizada entre esta quinta-feira e domingo.

Caso as pesquisas holandesas se mostrem precisas, o Fórum para a Democracia de Baudet poderá disparar de zero para cinco assentos das atuais 26 vagas holandesas no Parlamento Europeu.

O órgão legislativo da UE possui 751 assentos, sendo 73 reservados ao Reino Unido. Quando a saída britânica do bloco for concretizada, a redistribuição das cadeiras dará três assentos adicionais à Holanda.

"Estas eleições dependem da questão sobre se o maior partido holandês é ou não é aquele que quer o Nexit [saída da Holanda da UE]", disse Rutte, antes da votação, referindo-se à possibilidade de a Holanda seguir os passos do Reino Unido.

"Seria ruim para nossa segurança e estabilidade se tal partido se tornasse o maior [partido holandês] no Parlamento Europeu", acrescentou.

Em um debate televisivo, Rutte e Baudet trocaram farpas – o nacionalista acusou o primeiro-ministro de ser um "seguidor" e não um líder. Rutte respondeu que Baudet era um ingênuo "adepto da Rússia", pois o eurocético afirmou não acreditar que Moscou apresente qualquer ameaça geopolítica ao Ocidente.

Baudet comparou o ainda presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, a Adolf Hitler e Napoleão Bonaparte em sua aversão à Rússia.

"Os sedentos por poder da Europa legitimam a centralização do poder em Bruxelas por causa de algum grande inimigo [a Rússia] e eu não vejo isso", afirmou Baudet.

