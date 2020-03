Harvey Weinstein é sentenciado a 23 anos de prisão

O ex-produtor de cinema Harvey Weinstein foi sentenciado a 23 anos de prisão nesta quarta-feira (11/03), após ser condenado no mês passado por abuso sexual e estupro. A condenação marcou uma vitória para o movimento #MeToo, que inspirou mulheres de todo o mundo a denunciarem publicamente assédios sexuais.

A sentença foi proferida no tribunal criminal de Manhattan, em Nova York, pelo juiz James Burke, que esteve à frente do julgamento de Weinstein. Em 24 de fevereiro, um júri havia considerado o ex-produtor – acusado de assediar e estuprar inúmeras mulheres – culpado em dois casos específicos de assédio e estupro: o da então aspirante à atriz Jessica Mann num quarto de hotel em Nova York em março de 2013 e o da ex-assistente de produção Mimi Haleyi no apartamento dele, em 2016.

Ele foi condenado por ato sexual criminoso de primeiro grau no caso de 2016 e por estupro de terceiro grau no caso de 2013. Antes um dos mais influentes produtores de Hollywood, ligado a filmes como Pulp fiction e Shakespeare in love, Weinstein, de 67 anos, enfrentava a possibilidade de receber uma sentença de até 29 anos de prisão.

Ele ainda enfrenta processos na Califórnia pela acusação de estupro de uma mulher num hotel em Los Angeles, em 18 de fevereiro de 2013, e por ataque sexual a uma mulher em Beverly Hills, um dia depois. Nesses casos, ele poderá ser condenado a até 28 anos de prisão. As polícias de Los Angeles e Beverly Hills ainda investigam outras denúncias.

Weinstein e as seis mulheres que prestaram depoimento contra ele em Nova York estavam presentes no tribunal durante a leitura da sentença. Numa declaração emocionada, Haleyi falou sobre o trauma que sofreu: "Fiquei profundamente assustada, mental e emocionalmente, talvez para sempre." No seu depoimento, ele falara que se sentiu estuprada quando o produtor fez sexo oral à força nela.

Promotores haviam afirmado que a sentença deveria refletir não apenas os crimes pelos quais Weinstein foi condenado, mas também "toda uma vida de abuso contra outras pessoas". A defesa argumentara que um julgamento isento era impossível devido à cobertura midiática do caso e do furor causado pelo movimento #MeToo e tentara penas mais leves para o acusado, que sofre de vários problemas de saúde e compareceu ao tribunal numa cadeira de rodas, nesta quarta.

Mais de cem mulheres, incluindo atrizes famosas, como Gwyneth Paltrow, Salma Hayek e Uma Thurman, acusaram o ex-produtor de ataques sexuais ao longo de décadas, o que levou ao surgimento do movimento #MeToo. Weinstein nega as acusações e diz só ter mantido relações sexuais consensuais.

O júri, formado por sete homens e cinco mulheres, inocentou Weinstein das acusações mais graves, uma de estupro de primeiro grau e duas de agressão sexual predatória, que tinham potencial de resultar numa sentença à prisão perpétua. As acusações tinham como base o depoimento da atriz Annabella Sciorra, que disse que Weinstein a estuprou no início dos anos 90.

