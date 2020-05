Hamburgo apreende 500 kg de cocaína em navio que zarpou do Brasil

Autoridades alfandegárias de Hamburgo, no norte da Alemanha, informaram nesta segunda-feira (04/05) apreenderam meia tonelada de cocaína que estava escondida num navio cargueiro que havia originalmente zarpado de Santos, no Brasil. Um tripulante, de nacionalidade montenegrina, foi preso.

A operação ocorreu no último sábado. As autoridades informaram que estavam acompanhando a viagem há vários dias que agentes abordaram a embarcação assim que ela entrou em águas territoriais da Holanda. O navio, que navegava com bandeira de Montenegro, foi então escoltado até Hamburgo.

As buscas começaram assim que o navio aportou. Na área de carga, as autoridades encontraram 500 quilos de cocaína em embalagens à prova d'água e presas a um transmissor GPS. Na mesma área foram encontradas ainda cordas e boias. Segundo a alfandega, a droga seria provavelmente atirada ao mar perto da costa e recuperada por cúmplices.

A embarcação deixou Hamburgo nesta segunda-feira. Outros 22 tripulantes do navio, todos de nacionalidade montenegrina, foram interrogados pela polícia.

Em agosto, a alfândega de Hamburgo havia anunciando uma apreensão recorde de 4,5 toneladas de cocaína num navio que atracou no porto da cidade. À época, a droga foi avaliada em 1 bilhão de euros (cerca de 6 bilhões de reais). A droga foi encontrada em meio a uma carga soja proveniente de Montevidéu, Uruguai.

JPS/dpa/ots

