Hamas liberta primeiro grupo de reféns

Após o início da trégua entre Hamas e Israel, o grupo radical islâmico libertou nesta sexta-feira (24/11) a primeira leva de reféns prevista no acordo. De acordo com Israel, o Hamas entregou à Cruz Vermelha 13 reféns israelenses, que estão sendo transferidos para o Egito.

A informação é da rádio oficial do Exército israelense citando fontes governamentais.

Os reféns sairão da Faixa de Gaza pela passagem de Rafah, juntamente com 12 tailandeses, como parte de um acordo para a libertação de 50 reféns israelenses em troca da soltura de 150 presos palestinos e de uma trégua de quatro dias no enclave palestino.

Em 7 de outubro, combatentes do grupo radical islâmico Hamas cruzaram a fronteira da Faixa de Gaza com Israel, matando mais de 1.200 pessoas e sequestrando cerca de 240, segundo números do governo israelense. O ataque deu início ao atual conflito na Faixa de Gaza.

Reféns tailandeses

A primeira-ministra da Tailândia, Srettha Thavisin, confirmou que 12 dos 26 reféns tailandeses que estavam detidos pelo Hamas foram libertos nesta sexta. Eles estavam entre as pessoas raptadas no ataque de 07 de outubro. Na data, outros 39 tailandeses foram mortos.

No início do mês, a Tailândia revelou que duas ou três células do Hamas mantinham os tailandeses separados em locais distintos do enclave palestino.

Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, a Tailândia tem procurado diferentes estratégias para conseguir a libertação dos reféns, incluindo uma viagem liderada pelo chefe da diplomacia tailandesa ao Egito e ao Catar e reuniões no Irã de representantes do governo tailandês com membros do grupo terrorista.

Cerca de 30 mil tailandeses estavam em Israel, incluindo cinco mil funcionários, no momento do ataque do Hamas, dos quais mais de 10 mil já regressaram ao país, enquanto outros optaram por permanecer em território israelense.

Este texto está em atualização.