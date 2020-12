Hackers invadem Departamento do Tesouro dos EUA

Hackers invadiram os sistemas de agências do governo federal dos Estados Unidos, incluindo o Departamentos do Tesouro e Comércio, informaram neste domingo (13/12) autoridades americanas. Elas trabalham para identificar a dimensão do ataque cibernético e consertar as falhas.

As investigações estão a cargo da polícia federal americana, o FBI, juntamente com a divisão de crimes cibernéticos do Departamento de Segurança Interna. Especialistas acreditam que tenha ocorrido uma invasão em larga escala nas redes das agências governamentais do pais.

O ataque foi revelado dias após a empresa de cibersegurança FireEye denunciar que hackers de governos estrangeiros invadiram seu sistema e roubaram as ferramentas de hacking desenvolvidas pela própria empresa.

Vários especialistas suspeitam que a Rússia esteja por trás do roubo à empresa, uma das maiores do setor de cibersegurança, que tem entre seus clientes o governo federal e os de vários estados e localidades dos EUA, além de algumas das principais companhias do mundo.

Não houve até o momento nenhuma conexão entre o ataque a FireEye e a invasão dos sistemas das agências governamentais. Também não foi esclarecido de imediato se a Rússia estaria, de fato, por trás das invasão do Departamento do Tesouro.

Segundo a agência Reuters, os hackers, apoiados por um governo estrangeiro, roubaram informações do Departamento do Tesouro e Comércio, que também é a agência responsável por definir as políticas do governo sobre internet e telecomunicações. Os serviços de inteligência estariam ainda preocupados com a possível invasão de outras agências, com a utilização se ferramentas semelhantes.

O Conselho Nacional de Segurança dos EUA informou através de nota que o governo toma "todas as medidas necessárias para identificar e remediar possíveis questões relacionadas a essa situação".

A Agência de Cibersegurança e Infraestrutura de Segurança (Cisa) do governo americano disse que trabalha com outras agências "no que diz respeito às atividades descobertas recentemente nas redes do governo. A Cisa fornece apoio técnico às entidades afetadas que trabalham para identificar e mitigar quaisquer possíveis avarias”.

Na semana passada, o presidente dos EUA, Donald Trump, demitiu o diretor da Cisa, Chris Krebs, após ele atestar a integridade das eleições presidenciais de novembro, vencidas pelo democrata Joe Biden, e ignorar as alegações fantasiosas de fraude feitas pelo atual mandatário.

As agências federais americanas sempre foram alvos atraentes para hackers de outros países, como os russos, que já conseguiram invadir a rede interna de e-mails do Departamento de Estado, em 2014. O ataque foi tão forte que o sistema da agência teve de ser desligado da internet enquanto os especialistas trabalhavam para eliminar o problema.

