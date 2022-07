Guerra na Ucrânia mal começou, afirma Putin

O presidente russo, Vladimir Putin, pronunciou nesta quinta-feira (07/07) uma de suas advertências mais ameaçadoras em relação à guerra na Ucrânia. Numa reunião com líderes parlamentares em Moscou, ele afirmou que a campanha militar no país vizinho mal começou.

"Todo mundo deve estar ciente que, de um modo geral, ainda não começamos nada a sério. Ao mesmo tempo, não rejeitamos conversações de paz. Mas aqueles que as rejeitam devem saber que, quanto mais longe [a guerra] for, mais difícil será eles negociarem conosco."

O chefe do Kremlin acusou os aliados ocidentais de atiçarem hostilidades. "Ouvimos muitas vezes que o Ocidente quer lutar conosco até o último ucraniano. Isso é uma tragédia para o povo ucraniano, mas parece que tudo está caminhando nessa direção", afirmou. "Hoje escutamos que eles querem nos derrotar no campo de batalha. O que dizer? Eles que tentem."

Outro alvo das invectivas de Putin foi o "liberalismo totalitário" que o Ocidente estaria procurando impor a todo o mundo – assim como tentando usar o conflito para isolar e enfraquecer a Rússia: "Eles simplesmente não precisam de um país como a Rússia. Por isso, têm usado terrorismo, separatismo e as forças destrutivas internas em nosso país."

Segundo o ex-agente da KGB, as sanções ocidentais contra Moscou não atingiram sua meta, "semeando divisão e conflito na nossa sociedade e desmoralizando o nosso povo".

As medidas punitivas estariam, de fato, criando dificuldades, admitiu Putin, "mas não tudo aquilo com que contavam os iniciadores da guerra-relâmpago econômica contra a Rússia". "O curso da história é inevitável, e as tentativas do Ocidente coletivo de impor sua versão da ordem global estão condenadas ao fracasso."

Avanço russo mais lento do que previsto

O negociador-chefe ucraniano, Mykhailo Podolyak, reagiu no Twitter à alegação de Putin de uma conspiração do Ocidente contra a Rússia: "Não há um plano do 'Ocidente coletivo'. Só há um exército Z específico que invadiu a Ucrânia, bombardeando cidades e matando civis. Tudo mais é propaganda primitiva."

O líder parlamentar Serguei Mironov, do partido Uma Rússia Justa, sugeriu que se estabeleça uma agência especial para agilizar a integração à Rússia dos territórios ucranianos ocupados – uma ideia que Putin prometeu considerar.

Desde que iniciaram a invasão, em 24 de fevereiro, as forças russas capturaram amplas áreas do país vizinho. Contudo seu progresso nestes mais de quatro meses tem sido mais lento do que prediziam diversos analistas.

Depois do fracasso em tomar a capital Kiev e outras grandes cidades no nordeste ucranianos, os invasores desviaram seu foco para o centro industrial da região do Donbass, no leste, disputada por separatistas pró-Rússia desde 2014 – ano em que foi anexada a península da Crimeia.

No início deste mês , as Forças Armadas russas anunciaram ter assumido o controle de Lugansk, uma das duas províncias que formam o Donbass, e que agora estariam preparando uma ofensiva contra a vizinha Donetsk.

av/lf (AP, ots)