Guerra em Gaza continuará por meses, diz general israelense

A guerra contra o grupo terrorista Hamas na Faixa Gaza provavelmente se estenderá por muitos meses, disse o chefe militar de Israel nesta terça-feira (26/12).

"A guerra continuará por muitos meses e empregaremos diferentes métodos para manter nossos êxitos por um longo tempo", disse o chefe do Estado-Maior de Israel, Herzi Halevi, durante um pronunciamento televisionado na fronteira de Gaza.

"Não há soluções mágicas, não há atalhos para desmantelar uma organização terrorista, apenas luta determinada e persistente", disse Halevi. "Nós também chegaremos à liderança do Hamas, quer leve uma semana ou meses."

Israel prometeu aniquilar o Hamas depois que membros do grupo terrorista invadiram Israel em 7 de outubro, matando 1.200 pessoas e tomando pelo menos 240 reféns. Desde então, Israel lançou uma ofensiva aérea, marítima e terrestre em Gaza que provocou a morte de milhares palestinos, de acordo com as autoridades locais de Gaza ligadas ao Hamas.

"Dissemos desde os primeiros momentos que esta seria uma guerra longa, porque era correto estabelecer metas de longo alcance e chegaremos longe, por isso a duração será longa." A duração, disse Halevi, permitirá que os militares adaptem seus métodos. Ele acrescentou que os israelenses "não permitirão um retorno ao cenário de segurança antes de 7 de outubro". "Não permitiremos que tal evento se repita."

"No final das contas, poderemos dizer que não há nenhum inimigo cercando o Estado de Israel? Acho que isso é ambicioso demais, mas criaremos uma nova situação de segurança", disse Halevi.

Ações contra o Hisbolá no norte

Nesta terça-feira, parte das atenções de Israel estavam voltadas para a fronteira norte do país. Forças israelenses atacaram posições do grupo xiita Hisbolá no Líbano, depois que um míssil foi lançado do território libanês contra um avião israelense, que não foi atingido.

As forças israelenses disseram em um comunicado que um míssil terra-ar foi disparado a partir do Líbano de manhã contra um de seus aviões que sobrevoava uma área de fronteira entre os dois países, mas não sofreu danos.

Aviões e tanques israelenses atacaram alvos do Hisbolá no sul do Líbano depois que vários projéteis foram disparados do Líbano em direção à área de Har Dov, no norte de Israel, segundo a nota.

À tarde, um míssil antitanque disparado do Líbano atingiu uma igreja ortodoxa grega na cidade de Iqrit, no norte de Israel, ferindo um civil que foi atendido pelo Exército e pelo serviço de emergência israelense Magen David Adom.

A imprensa israelense informou que o ferido é um homem de 80 anos, zelador da igreja localizada em um vilarejo pouco habitado.

O porta-voz do governo israelense, Eylon Levy, afitmou na rede social X que o Hisbolá viola a resolução do Conselho de Segurança da ONU de 2006, após a guerra entre o grupo xiita e Israel, atacando áreas civis e locais religiosos, e exigiu que o grupo se retirasse da área de fronteira.

Nesta terça-feira também foi divulgada a morte de um sargento israelense, Daniel Nachmani, de 21 anos, que foi ferido na última sexta-feira em um ataque do Hisbolá no qual um soldado também morreu.

O grupo xiita libanês disse ontem que havia atacado alvos militares israelenses na fronteira, causando vítimas.

A fronteira entre Israel e Líbano vive seu momento de maior tensão desde a guerra entre Hisbolá e Israel em 2006, por causa de um aumento de agressões por parte de facções pró-palestinas no dia seguinte ao início da guerra entre o grupo Hamas e Israel na Faixa de Gaza em 7 de outubro.

Desde o início das hostilidades na região, mais de 168 pessoas foram mortas: 12 em Israel - oito soldados e quatro civis - e 156 no Líbano, incluindo 121 membros do Hisbolá, 16 membros de outros grupos palestinos, um soldado e 18 civis.

Israel enviou mais de 200 mil militares a sua fronteira norte, onde a violência também forçou milhares de pessoas a deixarem suas casas: cerca de 80 mil pessoas deixaram comunidades no norte de Israel e mais de 70 mil fugiram do sul do Líbano.

jps (AFP, Reuters, EFE)