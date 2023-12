Guerra custa € 120 mi por dia à Ucrânia, diz ministro

Ministro das Finanças da Ucrânia, Serhiy Marchenko afirmou nesta quarta-feira (27/12) em entrevista à revista Forbes Ukraine que cada dia de guerra custa ao país 120 milhões de euros (R$ 644 milhões).

Ainda segundo Marchenko, Kiev recebeu neste ano mais de 38 bilhões de euros (R$ 240 bilhões) em apoio internacional para se defender da invasão russa. Uma parte desse dinheiro também foi usado para auxiliar pessoas desalojadas pelo conflito e para cobrir gastos com a folha de pagamento e a previdência.

Para o ministro, o balanço de 2023 foi mais positivo que o do ano anterior, quando a Rússia iniciou sua invasão em larga escala do território ucraniano.

"Estou menos preocupado com 2024 do que com 2025", disse Marchenko.

Ucrânia é altamente dependente do apoio dos EUA e da UE

A Ucrânia tem resistido à invasão russa em boa parte graças à ajuda financeira dos Estados Unidos e da União Europeia (UE). Mas a oposição de uma maioria republicana no Congresso americano tem colocado esse apoio em risco. Gastos militares no exterior não costumam ser populares entre o eleitorado, e o presidente Joe Biden concorrerá à reeleição no ano que vem. Caso Biden perca a Casa Branca, analistas avaliam que isso pode impactar o apoio à Ucrânia e, ultimamente, as chances de o país resistir às investidas do Kremlin.

O ano de 2024 também será de eleições parlamentares na UE. A depender do resultado, isso também pode afetar o apoio do bloco.

Para 2024, Marchenko já havia declarado em outra ocasião precisar de cerca de 33 bilhões de euros do exterior (R$ 177,2 bilhões).

ra (dpa, DW)