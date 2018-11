Guedes confirma criação de Secretaria de Privatizações

O economista Paulo Guedes, confirmado para comandar o superministério da Economia (que deve reunir Fazenda, Planejamento e Indústria, Comércio Exterior e Serviços), confirmou nesta terça-feira (20/11) que será criada uma secretaria de privatizações, que deve começar a atuar já em 2019.

Guedes não forneceu detalhes sobre como vai funcionar essa nova secretária, que estará vinculada diretamente ao Ministério da Economia. A ideia é que o órgão acelere o programa de desestatizações.

Durante a campanha presidencial, o futuro ministro defendeu a privatização de estatais e de órgãos federais específicos, mencionando os Correios e subsidiárias da Petrobras.

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, tem afirmado que o processo de privatizações será sustentado em um plano específico e bem definido, mas não disse como isso ocorrerá.

Bolsonaro já descartou, por exemplo, privatizar a Petrobras como um todo e disse que pensa apenas "em parte" da estatal.

Guedes também negou que estejam sendo considerados reajustes de tributos e criação de novos impostos. Ele também afirmou que não há planos para a recriação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF).

As declarações de Guedes foram dadas durante sua chegada ao Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), onde se concentra a equipe de transição.

Guedes não indicou quando será anunciado o nome do futuro presidente do Banco do Brasil. Nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro, Bolsonaro disse que Ivan Monteiro, atual presidente da Petrobras, está entre os cotados.

JPS/abr/ots

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter