Guaraná orgânico no coração da Amazônia

Nesta edição do Futurando, você viaja com a gente para o coração da Amazônia. Vamos mostrar onde o guaraná é produzido de maneira orgânica, seguindo a tradição indígena. Ou seja, em harmonia com o meio ambiente. O problema ainda é que esse tipo de modelo de cultivo é exceção, e não regra. Uma pesquisa na Universidade Federal do Amazonas investiga formas de evitar o uso de pesticidas nas plantações de guaraná.

Vamos trazer também uma reportagem com pontos de vista diferentes sobre a automatização do setor agrícola. Enquanto um robô é usado para matar plantas invasoras e computadores organizam alimentação de animais nos estábulos, pastores de ovelhas mantêm uma rotina analógica com os bichos. E resistem a encarar a transição.

No programa, você acompanha ainda o trabalho de um biólogo que há anos usa insetos no combate a pragas. Embora a eficácia já tenha sido comprovada, Peter Katz pondera que a técnica não é adequada para todos os tipos de lavoura, e nem para todas as regiões do planeta.

Você sabia que a baunilha, tão cobiçada para aromatizar as mais diferentes receitas da confeitaria, é uma planta nativa do México? E que o seu cultivo é desafiador do ponto de vista ambiental? A nossa reportagem vai apresentar como é a delicada polinização da orquídea da baunilha, que gera a fava cheirosa. A biodiversidade ao redor é muito importante.

Uma polinizadora natural, aliás, e muito eficiente é a abelha. Mas o risco de extinção desse inseto tem causado preocupação no mundo todo entre os agricultores. Algumas empresas já estão vendo no problema uma oportunidade de negócio. Na Alemanha, já tem até possibilidade de alugar colmeias para polinizar pomares. Veja no programa.

O programa

O Futurando traz novidades sobre ciência, meio ambiente e tecnologia e é produzido todas as semanas pela redação brasileira da Deutsche Welle, em Bonn, na Alemanha.

