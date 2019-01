Guaidó rejeita diálogo com Maduro

Venezuela: cronologia da instabilidade

Ex-procuradora-geral liga Maduro a Odebrecht

A ex-procuradora-geral da Venezuela Luisa Ortega Díaz acusou o presidente Nicólas Maduro de envolvimento no esquema de pagamentos de propina realizado pela empreiteira Odebrecht em trocas de contrato no país. Ortega Díaz acusou ainda Maduro de destituí-la do cargo para acabar com as investigações sobre os pagamentos de suborno. (19/08/2017)