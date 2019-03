Guaidó convoca novas manifestações na Venezuela

Numa mensagem em vídeo divulgada na noite de domingo nas redes sociais, o líder oposicionista Juan Guaidó pediu para a população de seu país sair às ruas "com muito mais força", apesar dos riscos. "Se o regime tentar me sequestrar, der um golpe de Estado, já deixamos os passos a seguir, primeiro com a mobilização", disse. "E caso se atreva, será um dos últimos erros que cometerá". Ele prometeu participar pessoalmente dos protestos na Venezuela, convocados para esta segunda (04/03) e terça-feira.

Reconhecido por mais de 50 nações como presidente interino da Venezuela, Guaidó, de 35 anos, encerrou uma turnê iniciada em 22 de fevereiro, que passou por Colômbia, Paraguai, Argentina, Equador e Brasil, onde se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro.

Ele deixou a Venezuela em 22 de fevereiro, quando viajou à Colômbia para participar da tentativa de entrega de ajuda humanitária a seu país por vias terrestres, que acabou sendo frustrada pelas forças do regime de Maduro.

O presidente venezuelano ameaçou prender Guaidó se ele retornasse ao país, acusando-o de ter desrespeitado uma proibição judicial de deixar a Venezuela. Devido à ameaça, o retorno do oposicionista tem sido visto com preocupação por observadores internacionais.

"Resposta forte e significativa"

O assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, advertiu, em mensagem no Twitter que seu país e a comunidade internacional lançarão uma "resposta forte e significativa" contra "quaisquer ameaças ou atos contra o retorno seguro" de Guaidó.

Moscou garantiu que fará "tudo que estiver a seu alcance" para impedir uma intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela. A afirmação foi feita pela presidente do Conselho da Federação, a câmara alta do Parlamento da Rússia, Valentina Matvienko, durante encontro com a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez.

A opção militar, contudo, foi descartada pelo Grupo de Lima, formado por uma maioria de países das Américas que não reconhecem o regime Maduro.

Assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton

Neste domingo, aumentou para sete o número de mortos nos confrontos dos dias 22 e 23 de fevereiro, quando manifestantes tentaram manter a fronteira da Venezuela aberta para a entrada de ajuda humanitária ao país. O indígena venezuelano Jorge Javier Gonzalez Parra, de 40 anos, morreu no Hospital Geral de Roraima, onde estava internado.

Manifestações segunda e terça

Em pronunciamento no sábado ao lado do presidente equatoriano Lenín Moreno, Guaidó anunciou seu retorno à Venezuela, embora corra riscos de ser preso ao chegar ao país, e convocou manifestações contra o regime de Nicolás Maduro para esta segunda e terça-feira.

"Anuncio meu retorno à casa a partir do Equador, país irmão, que hoje também reinicia relações produtivas entre nossos povos, para enfrentar não só a crise migratória, mas também o flagelo da corrupção", disse Guaidó após encontro com Moreno, em Salinas.

O autoproclamado presidente interino pediu ao povo venezuelano que tome as ruas "na segunda e terça-feira, apesar de também ser carnaval na Venezuela", considerando que "hoje temos pouco a comemorar e muito a fazer". "Por isso vamos pedir protestos nesses dias. Sempre dentro da Constituição", acrescentou.

Em seu discurso, pediu que as autoridades venezuelanas participem dos protestos e voltou a prometer anistia aos militares que deixarem de cooperar com o chavismo. Apesar de recentes deserções de soldados, Maduro ainda conta com o apoio da cúpula das Forças Armadas.

Guaidó chegou no sábado ao Equador, sua última parada de uma excursão que o levou a vários países do continente.

