Grupo rouba 750 quilos de ouro em São Paulo

Oito homens fortemente armados roubaram nesta quinta-feira (25/07) 750 quilos de ouros do terminal de cargas no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. O valor da carga levada é estimado em 113 milhões de reais.

Disfarçados de policiais federais e usando duas viaturas clonadas, os homens chegaram ao aeroporto por volta das 14h30. De acordo com a polícia, um dos veículos ficou na portaria e outro entrou no terminal. Com uma empilhadeira, os criminosos transferiram a carga para o carro e levaram como refém o chefe da logística.

A ação no terminal durou cerca de dois minutos e meio. Nenhum tiro foi disparado no roubo. Os veículos clonados foram abandonados no final da tarde no Jardim Pantanal, na zona leste de São Paulo, a 12 quilômetros do aeroporto. A carga roubada teria sido transferida para outras duas caminhonetes brancas.

A polícia está investigando o caso. As viaturas clonadas já foram periciadas. Uma operação envolvendo policiais civis e militares e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) tenta localizar os assaltantes em fuga.

De acordo com a PRF, o grupo manteve o chefe de logística e a sua família como reféns desde a noite anterior. Sob ameaça, ele teria repassado aos assaltantes informações privilegiadas das operações no terminal. Os reféns já foram liberados.

Grande parte da carga levada seguiria para Zurique, na Suíça, e Nova York, nos Estados Unidos. Ainda não se sabe a quem pertencia o ouro levado.

Segundo a concessionária que administra o aeroporto, GRU Airport, a operação de embarque e desembarque não foi prejudicada pelo roubo e funciona normalmente.

