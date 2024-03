Grupo reivindica sabotagem contra tesla na Alemanha

A fábrica da Tesla na cidade alemã de Grünheide, próxima a Berlim, foi evacuada nesta terça-feira (05/03) após um incêndio em uma torre de eletricidade ter interrompido o fornecimento de energia às instalações e a moradores da região.

A brigada de incêndio foi chamada por volta das 5h15 locais para combater o fogo, e um helicóptero da polícia também foi acionado.

Um grupo de esquerda chamado Vulkangruppe (Grupo Vulcão), classificado como extremista pela autoridades, afirmou ter realizado o ataque à rede elétrica que abastece a montadora. A polícia investiga a suspeita de que o incêndio na torre de eletricidade tenha sido criminoso.

"Sabotamos a Tesla hoje", disse uma mensagem assinada pelo grupo enviada ao jornal Tagesspiegel, especificando um "ataque ao fornecimento de eletricidade". "Juntos, colocamos a Tesla de joelhos. Saudações a todos que estão em fuga, no subterrâneo das prisões e na resistência! Amor e força a todos os antif@s!."

O bilionário Elon Musk, dono da Tesla, postou na rede social X, da qual também é proprietário, que "esses são os ecoterroristas mais idiotas da Terra ou são fantoches daqueles que não têm boas metas ambientais. Interromper a produção de veículos elétricos, em vez de veículos movidos a combustível fóssil, é extremamente idiota."

A instalação da Tesla em Grünheide é a única fábrica da empresa na Europa. A Tesla afirmou que a produção no local levaria alguns dias para ser normalizada, com prejuízo de centenas de milhões de euros. Andre Thierig, que gerencia a fábrica na Alemanha, falou em um prejuízo de "nove dígitos".

Governo fala em possível crime de terrorismo

O governador de Brandemburgo, Dietmar Woidke (SPD), onde fica a fábrica, disse que um ataque à infraestrutura de eletricidade é "uma forma de terrorismo" e que, se a suspeita for confirmada, a Procuradoria Federal deveria assumir a investigação.

O secretário do Interior do estado de Brandemburgo, Michael Stübgen (CDU), afrmou que, caso o "ataque pérfido" seja confirmado, "haverá consequências".

A ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser (SPD), também se manifestou e disse que um ataque à infraestrutura de eletricidade "é um crime grave que não pode ser de forma alguma justificado".

Fábrica da Tesla em Grünheide foi esvaziada e interrompeu a produção nesta terça Foto: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Segundo investigações preliminares, pessoas não identificadas incendiaram uma torre de alta tensão entre Steinfurt e Hartmannsdorf na manhã de terça-feira.

Um porta-voz da polícia disse que não poderia comentar relatos de que o incêndio teria sido iniciado por ativistas, e informou que especialistas antibomba foram chamados depois de os serviços de emergência terem encontrado uma placa dizendo "material bélico enterrado aqui".

A polícia afirmou estar "investigando em todas as direções" sobre a possível causa do incêndio na torre de eletricidade.

A operadora de eletricidade Stromnetz Berlin disse que também houve cortes no fornecimento de luz nos distritos berlinenses de Müggelheim, Rahnsdorf e partes de Neukölln. Cerca de 2 mil residências foram afetadas.

A Tesla afirmou ter tomado as medidas necessárias para proteger a linha de produção e que não esperava que a fábrica fosse reiniciada rapidamente.

Quais são os planos da Tesla para o local?

A montadora pretende expandir sua fábrica, que hoje tem capacidade de produzir cerca de 500 mil carros por ano. A Tesla quer dobrar a capacidade do local para produzir 100 gigawatts-hora de baterias e um milhão de carros por ano, o que lhe permitiria assumir um papel de liderança no mercado europeu.

O plano foi bloqueado após residentes da região terem votado contra um pedido para derrubar árvores para abrir caminho para a expansão da fábrica. Ambientalistas que protestavam na semana passada contra o plano já haviam dito que planejavam ocupar a floresta.

A fábrica registra conflitos com ativistas e moradores desde o início de seu projeto. Habitantes da região ficaram preocupados com a grande quantidade de água necessária, bem como com a velocidade com que a construção progredia. A fábrica foi inaugurada 2022.

