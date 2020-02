Greta Thunberg vai estrelar série de TV

A ambientalista sueca Greta Thunberg, de 17 anos, deverá ganhar sua própria série de TV. Uma série de documentários produzida pela BBC acompanhará a ativista em suas viagens ao redor do mundo para promover a luta contra as mudanças climáticas.

A série da emissora britânica deve mostrar Greta participando de eventos internacionais e se encontrando com políticos, cientistas e líderes empresariais.

Com a ajuda de especialistas, o programa também pretende explicar a ciência por trás do aumento de 1,5 °C ao qual cientistas concordam que a temperatura global precisa ser limitada para evitar desastres ambientais. Não foram divulgados detalhes sobre o número de episódios ou sobre quando a série será exibida.

A série também promete retratar instantes de intimidade de Greta, quando ela escreve seus discursos, por exemplo, ou mesmo momentos de sua rotina como "uma adolescente como todas as outras", segundo a BBC.

Thunberg se tornou conhecida após iniciar o movimento ambientalista de greve escolar Fridays For Future (Greve pelo Futuro, em português), tido como um dos responsáveis por levar as mudanças climáticas ao topo da agenda política global.

"A mudança climática é provavelmente a questão mais importante de nossas vidas. Por isso, parece oportuno fazer uma série que explora os fatos e a ciência por trás desse assunto complexo", disse o produtor executivo Rob Liddell, através de comunicado divulgado nesta segunda-feira (10/02).

"Poder fazer isso com Greta é um privilégio extraordinário, ter uma visão interna do que é ser um ícone global e um dos rostos mais famosos do planeta", acrescentou.

Esta será a segunda vez que Greta colaborará com a BBC – ela atuou em dezembro do ano passado como editora convidada no prestigiado programa Radio 4 Today.

MD/afp/dpa/efe

