GP do Brasil é cancelado por causa da pandemia

A organização da Fórmula 1 confirmou nesta sexta-feira (24/07) as especulações crescentes dos últimos dias, de que as provas da categoria no continente americano, o mais afetado pela pandemia da covid-19, seriam canceladas em 2020.

Dessa forma, o Grande Prêmio do Brasil deixará de ser realizado pela primeira vez desde 1973, quando o país entrou oficialmente para a categoria. O torneio estava previsto para o fim de semana de 15 de novembro. Além do Brasil, Estados Unidos, Canadá e México, outros países da América que também tinham GPs previstos para o calendário deste ano, não sediarão os eventos.

"Devido à pandemia de covid-19 em andamento, às restrições locais e à importância de manter as comunidades e o pessoal seguros, a Fórmula 1 confirma que não será possível correr no Brasil, EUA, México e Canadá nesta temporada", anunciou comunicado da categoria.

No lugar, a Fórmula 1 oficializou mais três provas da temporada 2020 do Campeonato Mundial de Fórmula 1 na Europa, continente onde a pandemia está controlada na maioria dos países. Os novos circuitos sediarão corridas entre outubro e novembro.

Com o anúncio feito, a categoria passa a ter 13 corridas confirmadas. A primeira delas será o GP do Eifel, realizado no tradicional circuito de Nürburgring, Alemanha, entre 9 e 11 de outubro. Duas semanas depois, o Grande Prêmio de Portugal volta para o calendário da Fórmula 1 após 14 anos, no circuito do Algarve, localizado na cidade de Portimão, utilizado habitualmente para testes da categoria.

A terceira prova incluída foi o GP da Emiglia-Romana, que será realizado em Ímola, até 2007 palco do Grande Prêmio de San Marino, historicamente marcado pela morte de Ayrton Senna e do austríaco Roland Ratzenberger em 1994.

