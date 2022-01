Governo federal confirma uso da Coronavac em crianças

O Ministério da Saúde confirmou nesta sexta-feira (21/01) que estados e municípios já podem começar a usar a Coronavac em crianças e adolescentes de seis a 17 anos de idade na campanha de vacinação contra a covid-19.

O anúncio foi feito um dia após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ter aprovado o uso emergencial da Coronavac para essa faixa etária.

O imunizante da farmacêutica chinesa Sinovac, produzido no Brasil pelo Instituto Butantan, foi o primeiro utilizado no Brasil na campanha nacional de imunização contra a covid-19 em maiores de 18 anos. Mais de 85 milhões de doses dessa vacina já foram aplicadas no país.

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, afirmou que há cerca de 3 milhões de doses da Coronavac já distribuídas aos estados que podem ser usadas na vacinação de crianças e adolescentes, e outras 6 milhões de doses estão em centros de armazenamento da pasta para serem distribuídas.

Nesta sexta, o Butantan afirmou ter recebido um consulta do Ministério da Saúde sobre o número de doses da Coronavac que tinha disponível em seu estoque – o instituto respondeu que tem outras 7 milhões de doses para pronta entrega.

Vacinação imediata

O estado de São Paulo iniciou a vacinação de crianças com a Coronavac na quinta-feira, após a decisão da Anvisa. A Prefeitura de São Paulo também anunciou que neste sábado fará exclusivamente a vacinação infantil, inclusive com a Coronavac, com o objetivo de acelerar a imunização desse público antes do início do ano letivo.

A Coronavac para crianças é a mesmo utilizada atualmente em adultos, sem nenhum tipo de adaptação para uma versão pediátrica. Ela pode ser aplicado em todas as crianças e adolescentes de seis a 17 anos, inclusive com comorbidades, exceto em casos de menores imunossuprimidos (com baixa imunidade). A vacina deve ser aplicada em duas doses, com intervalo de 28 dias.

Segundo o Instituto Butantan, na China, onde 211 milhões de crianças já receberam a Coronavac, o imunizante apresenta a mesma segurança e eficácia de outras faixas etárias e não foi identificado nenhum caso de miocardite, pericardite ou trombose.

A Coronavac é o segundo contra o coronavírus aprovado pela Anvisa para essa faixa etária. O primeiro foi o da Pfizer-BioNTech, que começou a ser aplicado em adolescentes de 12 a 17 anos em 15 de setembro e em crianças de cinco a 11 anos em 15 de janeiro.

