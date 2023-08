Governo do Talibã completa dois anos "pior do que se temia"

"Para ser sincera, sinto que estou vivendo um pesadelo. É difícil compreender o que passamos nos últimos dois anos", disse por telefone à DW Maryam Marof Arwin, de 29 anos.

Arwin, que mora em Cabul, é fundadora de uma ONG chamada Organização para o fortalecimento do bem-estar de mulheres e crianças (AWCSWO, na sigla em inglês). Há exatos dois anos, porém, ela viu seu projeto ser tomado pelo Talibã — em 15 de agosto de 2021, os extremistas capturaram a capital afegã e derrubaram o governo do então presidente Ashraf Gani.

Enquanto as forças dos EUA e da Otan se retiravam do país devastado pelo conflito após duas décadas de guerra, combatentes do grupo fundamentalista islâmico fizeram investidas-relâmpago, conquistando toda a nação em questão de semanas.

Apesar das promessas iniciais de respeitar os direitos das mulheres de acordo com a sharia, ou lei islâmica, o Talibã impôs restrições draconianas a mulheres e meninas. Atualmente, a maioria delas está impedida de participar da vida pública, das instituições de ensino e do mercado de trabalho.

A liberdade de movimento das mulheres também foi severamente restringida.

Alertas antes mesmo da tomada de poder

"Realmente não entendo de onde veio a esperança de que o Talibã tivesse mudado ou até melhorado", disse Arwin. "Sempre soubemos que, com os talibãs no poder, perderíamos tudo o que conquistamos".

"Vinte dias antes de eles chegarem ao poder, nós, mulheres ativistas e representantes da sociedade civil em Cabul, organizamos uma coletiva de imprensa para mais uma vez conscientizar a comunidade mundial sobre nossa situação", destacou.

"Pedimos que olhassem para as áreas que já eram controladas pelo Talibã naquela época e que vissem como eles desprezam os direitos das mulheres. Mas ninguém quis nos ouvir."

Mesmo antes de tomar Cabul, o Talibã já havia gradualmente conquistado o controle de grandes áreas rurais do Afeganistão. Nas áreas sob seu controle, mulheres e meninas ficavam confinadas em suas casas e nos papéis tradicionais de gênero como filha, esposa ou mãe — não muito diferente de como era a vida sob o governo anterior dos talibãs, de 1996 a 2001. Na época, mulheres e meninas afegãs não tinham permissão para estudar ou trabalhar, e só podiam sair de casa quando acompanhadas por parentes do sexo masculino.

As mulheres, muitas vezes, eram açoitadas publicamente ou executadas, caso violassem as regras do regime.

O Talibã de hoje não é muito diferente do Talibã dos anos 1990, disse à DW Alema Alema, ex-vice-ministra afegã para a paz.

Antes de os talibãs assumirem o poder, o Ministério da Paz era responsável pelas negociações de paz intra-afegãs. A pasta, no entanto, foi dissolvida depois que o grupo tomou o poder.

Desta vez, na avaliação de Alema, o Talibã foi apenas mais cauteloso — e mais experiente — do que durante sua primeira passagem pelo poder.

"Desde a retomada de controle, eles emitiram 51 proibições que afetam mulheres, o que representa mais de uma proibição por mês", aponta.

"Eles não anunciaram tudo de uma vez pois não queriam assustar a comunidade mundial. Também no Afeganistão, eles tiveram que agir com cautela no início para não antagonizar a sociedade, antes de consolidar seu poder."

Pressa para deixar o país

Sob o comando do então presidente Donald Trump, o governo dos EUA iniciou negociações diretas com o Talibã em 2018.

Alema, que mora atualmente na Alemanha, acredita que o resultado teria sido diferente se o governo Trump tivesse envolvido no processo o governo do presidente Ghani e especialistas locais.

Washington e seus parceiros esperavam que as negociações com o Talibã em Doha, capital do Catar, abrissem caminho para sua retirada do Afeganistão, onde combatentes talibãs impunham desde 2001 uma feroz resistência armada ao governo de Cabul e às tropas estrangeiras.

O conflito custou a vida de milhares de civis afegãos, bem como de soldados estrangeiros.

As negociações com o Talibã resultaram em um acordo em 29 de fevereiro de 2020, estabelecendo um cronograma para a retirada das tropas dos EUA e da Otan.

"O acordo de fevereiro de 2020 exigia, entre outras coisas, negociações de paz intra-afegãs, nas quais o Talibã negociaria diretamente com o governo afegão", disse Alema.

"Estávamos nos preparando para isso. No Ministério da Paz, eu havia montado vários grupos de trabalho e desenvolvido diretrizes e medidas de apoio com representantes de ONGs de todas as 34 províncias do país", conta.

"O Talibã, no entanto, não demonstrou interesse em falar conosco. Eles sabiam que os EUA estavam deixando o Afeganistão. Eles não estavam dispostos a fazer concessões. E os EUA os tornaram mais apresentáveis, nessa linha de que o Talibã havia mudado."

Um acordo que desmoralizou o Afeganistão

As negociações diretas com os Estados Unidos deram reconhecimento internacional ao Talibã.

Em seu escritório em Doha, eles assinaram um acordo com Washington que deveria trazer a paz ao Afeganistão.

O acordo enfraqueceu o moral do exército afegão e diminuiu muito sua resistência ao avanço subsequente do Talibã.

"O que aconteceu no Afeganistão em agosto de 2021 não foi um triunfo militar do Talibã, mas o resultado de uma decisão política", disse Khushal Asefi, jornalista e ex-diretor administrativo da Ariana Radio & Television.

"Ninguém tinha nenhuma ideia das negociações de bastidor com o Talibã. Parecia que os países ocidentais haviam retirado seu apoio ao governo da época", disse ele.

Por não ver mais futuro para si e temer por sua vida, Asefi deixou o país após a tomada de poder pelo Talibã.

"Os acontecimentos dos últimos dois anos reforçam a sensação de que o país foi largado nas mãos do Talibã. O caos que eles provocam não parece importar", lamenta. "Na melhor das hipóteses, é emitida uma declaração crítica condenando as políticas do Talibã. A sociedade afegã está desmoralizada e exausta. A economia está em recessão e mais de 20 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. As pessoas estão lutando apenas para sobreviver."

Arwin, ativista dos direitos das mulheres, também enfatizou os problemas que têm assolado a sociedade afegã nos últimos dois anos.

"Muitos só pensam em como deixar o país", disse ela.

"Estou desapontada que a comunidade mundial e a sociedade afegã tenham capitulado tão rapidamente. É pior do que eu temia. Mas a sociedade civil afegã tem um núcleo forte que não desistirá. Esse núcleo não deve ser subestimado. Eu acredito fortemente em nós ."