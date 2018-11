Governo da Venezuela ocupa matadouros

O governo da Venezuela anunciou nesta sexta-feira (30/11) que ocupou 21 matadouros em todo o país por um período de 180 dias. Caracas afirmou que a medida tem como objetivo evitar o contrabando de gado e peças de carne e garantir a distribuição correta da mercadoria.

"Ocupamos temporariamente, por 180 dias, os matadouros que estão violando a política de preços controlados", disse o vice-presidente da área econômica da Venezuela, Tareck El Aissami, em pronunciamento transmitido pela emissora de televisão estatal VTV.

Aissami afirmou que a medida visa "proibir o desvio dos produtos e resistir ao contrabando de extração da carne", além de garantir os preços que o governo estabeleceu no programa de recuperação econômica lançado por Maduro há pouco mais de três meses. O governo pretende também promover a inclusão da carne ao programa de venda de alimentos subsidiados.

Assistir ao vídeo 01:21 Ao vivo agora 01:21 min Compartilhar A arte de sobreviver na Venezuela Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/2yoWC A arte de sobreviver na Venezuela

O vice-presidente destacou que a ocupação não afetará a estabilidade dos trabalhadores desses matadouros e disse que solicitou uma investigação sobre esses estabelecimentos. "Não vamos permitir que esse padrão ladrão, que pretendeu roubar o povo, siga fazendo das suas", acrescentou.

Aissami disse ainda que os donos dos matadouros "iniciaram, de alguma maneira, um boicote" após o congelamento dos preços em agosto, o que causou a escassez no setor. Ele afirmou também que a ocupação não afetará a venda em mercados internacionais de subprodutos do gado, como couro e colágeno.

A Venezuela atravessa uma severa crise econômica que se expressa em escassez de alimentos e medicamentos, além de hiperinflação, um indicador que o Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que fechará em 2.500.000% em 2018 no país.

Para amenizar a crise, Maduro aprovou no final de agosto um pacote de medidas que incluem o congelamento de preços de 25 produtos, cujo fornecimento é irregular em todo o país.

A grave crise econômica que afeta a Venezuela provocou um êxodo de centenas de milhares de venezuelanos. A ONU estima que 3 milhões já deixaram o país desde 2015. A maioria foi para a Colômbia e Peru.

Quem permanece no país enfrenta muitas dificuldades. Até 90% da população vive na pobreza e os venezuelanos perderam, em média, 11 quilos no ano passado, devido à falta de comida. Os hospitais não têm água e falta remédio para salvar pacientes com doenças crônicas.

Com uma economia dependente do petróleo, a Venezuela sofreu com a queda global do preço deste recurso, que se somou a má gestão financeira e política.

CN/efe/ots

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter