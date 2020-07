Governo Bolsonaro tem terceiro ministro infectado pelo coronavírus

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, anunciou nesta segunda-feira (20/07) que testou positivo para o novo coronavírus. Pelo Twitter, ele disse que realizou um teste na sexta-feira após "começar a sentir sintomas que poderiam ser da covid-19" na noite anterior.

"Passei por exames, entre eles o PCR, e o resultado saiu hoje e a covid-19 foi detectada. Desde 6ª [sexta-feira] estou seguindo o protocolo de azitromicina, ivermectina e cloroquina e já sinto os efeitos positivos", escreveu o ministro, citando medicamentos que ainda não tiveram a eficácia cientificamente comprovada contra a covid-19.

Em outro tweet, o ministro diz que está "bem melhor", em isolamento e que segue trabalhando de casa.

Assim como Bolsonaro, Onyx se notabilizou por minimizar a pandemia desde o início da crise. Ele conspirou pela derrubada do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e chegou a afirmar em uma conversa vazada acidentalmente em abril que o coronavírus não mataria mais do que 4 mil pessoas no Brasil (o número já está próximo de 80 mil). Ele também defende a cloroquina como forma de tratamento da doença, mesmo sem estudos científicos que respaldem a informação.

Há duas semanas, Bolsonaro também declarou que havia sido infectado pelo Sars-CoV-2 e que estava tomava hidroxicloroquina como tratamento primário.

Desde o início da pandemia, tanto Bolsonaro quanto Onyx têm ido a manifestações a favor do governo e a eventos públicos sem usar máscara. No domingo, Bolsonaro recebeu alguns apoiantes nos jardins do Palácio da Alvorada, sua residência oficial em Brasília.

Separado por um espelho de água dos apoiantes, o presidente percorreu o gramado onde estavam seus seguidores, muitos deles sem máscara e sem respeitar a distância determinada pelas autoridades, e exibiu uma caixa de cloroquina como se fosse uma relíquia sagrada. Bolsonaro tirou a caixa do medicamento do bolso e mostrou às pessoas, que aplaudiram e gritaram "cloroquina, cloroquina!".

Enquanto o presidente e os ministros insistem em defender o uso de cloroquina e da hidroxicloroquina, a Sociedade Brasileira de Infectologia anunciou, na sexta-feira, ser contra o uso dos dois medicamentos no tratamento da covid-19, afirmando ser "urgente e necessário" que as duas drogas sejam inteiramente abandonadas no tratamento da covid-19.

Segundo o site de notícias G1, em 29 de junho o Ministério da Saúde enviou um ofício à Fiocruz e a outras instituições federais, pedindo ampla divulgação do tratamento da covid-19, com o uso da cloroquina nos primeiros dias dos sintomas. A orientação foi enviada quando estudos já haviam concluído que a cloroquina não é eficaz no combate à doença.

Além de Onyx, já foram detectados com covid-19 os ministros Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Bento Albuquerque (Minas e Energia). Em março, após visita aos Estados Unidos, 18 mebros da comitiva do presidente testeram positivo para a doença.

De acordo com o Ministério da Saúde, neste domingo, o Brasil somava oficialmente 2.098.389 casos de covid-19 e 79.488 mortes em decorrência da doença. No entanto, especialistas afirmam que o número pode ser muito maior, devido à subnotificação.

LE/abr/lusa/ots

