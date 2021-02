Governo alemão cogita aplicar multa para quem fura fila da vacinação

Políticos locais, clérigos, bombeiros e policiais estão entre as pessoas vacinadas contra o coronavírus em pelo menos nove estados alemães, apesar de não pertencerem ao grupo prioritário.

A ordem de vacinação é claramente regulamentada pelo governo da Alemanha. Aqueles com mais de 80 anos devem ser vacinados primeiro, assim como pessoas que apresentam um risco particularmente alto de infecção pelo trabalho em hospitais, consultórios médicos, centros de saúde ou centros de vacinação.

Policiais e outros funcionários públicos geralmente pertencem ao terceiro grupo, que deve receber a vacinação mais tarde, provavelmente em junho. No entanto, muitos membros deste grupo já receberam suas doses, de acordo com relatos da mídia alemã.

Vacinação lenta

Nesta sexta-feira (12/02), cerca de 1,25 milhão de pessoas na Alemanha já haviam recebido as duas doses da vacina contra a covid-19, de acordo com o Instituto Robert Koch. O país tem uma população de mais de 83 milhões.

A campanha de vacinação contra a covid-19 na Alemanha começou em dezembro, mas tem sido constante alvo de críticas pela lentidão que vem ocorrendo e pelos obstáculos burocráticos para a inoculação, que tem dificultado o acesso mesmo do grupo prioritário.

Na maioria dos casos, o motivo dado para as vacinações antecipadas foi para evitar desperdício de doses que sobraram no final do expediente. Após serem preparadas para aplicação, as doses só podem ser usadas no prazo de algumas horas. Se alguém cancela a hora marcada para receber o inoculante, podem sobrar doses. Não há regulamentações sobre como lidar nesses casos.

O ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, não descartou a aplicação de multas sobre pessoas que tomaram a vacina avançando na fila de vacinação. Ele enfatizou ser importante que no final do dia de vacinação todas as doses restantes sejam aproveitadas, mas que regras também são necessárias nesta situação. Ele sabe que isso já é resolvido em muitos centros de vacinação, por exemplo, usando as sobras em funcionários de hospital ou de serviços de emergência nas proximidades. Spahn afirmou que o Parlamento alemão deve analisar a criação de sanções a quem se antecipa na fila da vacina, através de uma mudança legislativa.

Prefeitos e policiais

Na Baixa Saxônia, o prefeito da cidade de Peine e seu vice foram vacinados, assim como o prefeito de Wittenberg e seu vice, no estado de Saxônia-Anhalt.

Na Renânia do Norte-Vestfália, houve vários casos relatados de políticos locais que foram vacinados significativamente antes do planejado. Entre outros, o prefeito de Hennef, Mario Dahm, de 31 anos, foi vacinado com uma dose que tinha sobrado

Também no estado da Baviera, vários políticos locais foram vacinados precocemente. Tanto o administrador distrital do distrito de Donau-Ries quanto o prefeito da cidade distrital de Donauwörth receberam uma injeção de sobras de doses em janeiro. Ambos os políticos disseram, entretanto, que hoje teriam optado por não tomar a vacina.

Hamburgo vacinou 102 bombeiros e dois policiais no final de janeiro. E 330 policiais foram vacinados em Stendal, no estado de Saxônia-Anhalt como parte de um teste de campo.

Quase 400 funcionários públicos na Saxônia receberam a dose antes do permitido.

O bispo de Augsburg Bertram Meier (de 60 anos) e o vigário geral de Augsburg. Harald Heinrich, (de 53) já haviam sido vacinados contra a covid-19 na semana passada e foram criticados por isso. A diocese explicou que vacina havia sobrado e que Meier e Heinrich visitam regularmente estabelecimentos como asilos e clínicas geriátricas, podendo ser considerados como pessoas com alto risco de infecção devido a seu trabalho.

md/ (KNA,DPA,EPD)