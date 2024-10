Governistas à frente em eleição crucial na Geórgia

Resultados parciais apontam que o partido Sonho Georgiano, de tendência pró-Rússia está à frente na contagem do país do Cáucaso e deve derrotar oposição pró-europeia em pleito marcado por incidentes.

O partido governista da Geórgia aparece como favorito na eleição legislativa deste sábado (26/10) e, segundo resultados parciais, deve derrotar a oposição pró-ocidental, marcando um novo revés para a candidatura do país do Cáucaso à União Europeia.

A eleição no vizinho do sul da Rússia foi retratada por analistas políticos como uma escolha fundamental entre um futuro europeu para a Geórgia ou laços mais estreitos com Moscou.

Com os votos de 70% dos votos apurados, a comissão eleitoral central disse que o partido governista Sonho Georgiano estava liderando com 53%, enquanto uma coligação de oposição aparecia com 38,28%.

"O Sonho Georgiano garantiu uma sólida maioria” no novo parlamento, disse o secretário-executivo do partido governista, Mamuka Mdinaradze, a jornalistas. Na prática, o partido é liderado pelo bilionário e ex-primeiro-ministro Bidzina Ivanishvili, que é considerado pró-Rússia.

Antes do pleito, Ivanishvili, disse que a eleição era "uma escolha muito simples”.

"Ou elegemos um governo que serve a vocês, o povo georgiano, ou elegemos um agente de um país estrangeiro que só vai realizar as tarefas de um país estrangeiro.”

A União Europeia tem criticado profundamente as políticas do Sonho Georgiano e advertiu que a eleição determinará as chances da Geórgia de entrar para o bloco.

Pesquisas de boca-de-urna rivais publicadas após a votação no país de quatro milhões de habitantes mostraram sinais contraditórios, com tanto o partido governista quanto a oposição à frente.

A presidente do país, que é pró-oposição mas cujos poderes são majoritariamente cerimoniais, Salome Zurabishvili, saudou a vitória da "Geórgia Europeia” depois que uma pesquisa de boca-de-urna mostrou a oposição na liderança.

Mas, depois de uma pesquisa que dizia que o Sonho Georgiano e consequetemente governo, nominalmente chefiado pelo primeiro-ministro Irakli Kobakhidze, havia vencido,

O primeiro-ministro nacionalista da Hungria, Viktor Orbán, que é um crítico da UE, parabenizou o Sonho Georgiano, dizendo nas mídias sociais que o partido havia obtido uma "vitória esmagadora”.

Reações

Na capital da Geórgia, Tbilisi, eleitores expressaram visões divergentes sobre a direção futura de seu país.

"É claro que votei na Europa. Porque quero viver na Europa, não na Rússia. Então, votei pela mudança”, disse Alexandre Guldani, um estudante de 18 anos.

Mas Giga Abuladze, que trabalha em um jardim de infância administrado pelo Patriarcado Ortodoxo, disse: "Devemos ser amigos da Rússia - e da Europa”.

"Há uma oposição e que assim seja, mas ela não deve ser perturbadora. Precisamos ajudar uns aos outros”, disse o homem de 58 anos, elogiando o fundador do Sonho Georgiano, Bidzina Ivanishvili.

Incidentes

Partidos de oposição alegaram suspeitas de fraude e incidentes de intimidação durante a votação.

A presidente do país, Zurabishvili, disse que houve "incidentes de violência profundamente preocupantes” em algumas seções eleitorais.

Um vídeo que circulou nas mídias sociais mostrou uma briga entre dezenas de homens do lado de fora de uma seção eleitoral num subúrbio de Tbilisi.

Outro vídeo mostrou brigas do lado de fora de um escritório de campanha do Movimento Nacional Unido (UNM), a principal força de oposição da Geórgia, fundada pelo ex-presidente Mikheil Saakashvili, que está preso.

jps (dpa, AFP)