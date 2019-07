Governador de Porto Rico anuncia renúncia após onda de protestos

Após quase duas semanas de protestos em massa, o governador de Porto Rico, Ricardo Rosselló, anunciou nesta quarta-feira (25/07) sua renúncia a partir do dia 2 de agosto. O político está no centro de um escândalo desencadeado pelo vazamento de uma conversa entre ele e alguns de seus assessores.

Nas mensagens vazadas, trocadas no aplicativo Telegram, o governador e outros 11 membros de sua equipe usam linguagem obscena para debochar de jornalistas, mulheres, políticos, artistas, membros da comunidade LGBT e vítimas do furacão Maria, que atingiu a ilha há quase dois anos.

As mensagens, vazadas pelo Centro de Jornalismo Investigativo, enfureceram porto-riquenhos já frustrados com a corrupção, a má gestão, a crise econômica e a lenta recuperação do país após o furacão. No início desta semana, dezenas de milhares de pessoas reuniram-se em mais um protesto na capital, San Juan, para exigir a demissão do governador da ilha caribenha.

O cantor Ricky Martin, que é porto-riquenho, se juntou aos protestos e pediu a renúncia de Rosselló por meio das redes sociais.

Nesta quarta, uma multidão de milhares de pessoas reunidas diante da mansão do governador na capital comemorou o anúncio feito por Roselló por meio do Facebook. Em várias partes da cidade, os cidadãos foram até as janelas e fizeram um "panelaço".

Manifestantes comemoram renúncia do governador em San Juan

"Minha única prioridade foi a transformação da nossa ilha e o bem-estar do nosso povo", disse o governador em seu comunicado, listando seus feitos antes de deixar claro que renunciará. "Depois de escutar as reivindicações, falar com a minha família, pensar nos meus filhos e em oração, hoje anúncio que renunciarei ao posto do governador efetivo no dia 2 de agosto."

O governador disse esperar que sua renúncia sira de "apelo à reconciliação dos cidadãos" e está convencido de que deixa o cargo desejando "a paz e o progresso do país". A secretária de Justiça, Wanda Vázquez, assumirá o cargo ocupado por Rosselló por dois anos e meio.

O político de 40 anos, filho de um ex-governador, Rosselló tornou-se o primeiro chefe do Executivo a renunciar na história moderna de Porto Rico, território dos EUA onde vivem mais de 3 milhões de cidadãos americanos.

Antiga colônia espanhola, o território foi anexado aos Estados Unidos após a Guerra Hispano-Americana de 1898. Sua população majoritariamente falante do espanhol tem a cidadania americana desde 2017, mas não têm sem o direito de votar para presidente. A onda de protestos é vista como a pior crise política da história de Porto Rico.

