Google suspende parte de acesso da Huawei ao Android

Mobile World Congress 2019: 5G e celulares dobráveis

Dobráveis no centro das atenções

Este ano, as telas dobráveis foram a principal atração do Mobile World Congress. A Huawei esteve no centro das atenções com o lançamento de seu smartphone Mate X. Mas quem saiu na frente foi a empresa chinesa Royole, com o lançamento de um aparelho dobrável em outubro.