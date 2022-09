O cineasta ampliou ainda mais os limites de uma linguagem visual inovadora numa visionária ficção científica sobre a luta entre o ser humano e os sistemas de computador. Com Eddie Constantine (dir.) no papel do detetive particular Lemmy Caution, Godard rodou "Alphaville" no mundo futurista das fachadas de vidro e concreto dos subúrbios parisienses.