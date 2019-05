Global Media Forum 2019 aborda imprensa em tempos de populismo

A Deutsche Welle realiza nestas segunda (27/05) e terça-feira o Global Media Forum, a maior conferência de mídia da Alemanha, em Bonn. Com o tema "Shifting Powers" ("Poderes em transformação", em tradução livre), a 12ª edição do evento terá discussões sobre as mudanças nas relações entre a imprensa, política e sociedade, motivadas, em grande parte, pela digitalização.

"Populistas de todos os lados do espectro político ameaçam a integridade da Europa", afirmou o diretor-geral da DW, Peter Limbourg. "O controle do aceso à informação se tornou uma ferramenta de poder. A liberdade de expressão está sob ameaça", observou, acrescentando que, ao mesmo tempo, muitos políticos transmitem suas mensagens através do monopólio das mídias controladas pelo Estado.

Com a participação de vários profissionais de mídia internacionais, apoiadores e parceiros, o Global Media Forum tem como objetivo ampliar a conscientização sobre esses processos fundamentais de mudanças no cenário midiático, diz Limbourg.

A conferência foi aberta com a participação, em vídeo ao vivo, do presidente alemão Frank-Walter Steinmeier. "Mantenham a coragem de reportar, também sobre coisas que são desconfortáveis para governos. A democracia precisa de vocês", disse o presidente a jornalistas presentes no evento.

Outros participantes do primeiro dia do evento são o cofundador do grupo India Today, Aroon Purie, além de Mark Peters do Google e do pioneiro da era digital nos Estados Unidos, Jaron Lanier.

No segundo dia, O Global Media Forum será voltado para as relações entre a imprensa e a política com a presença, entre outros, de Can Dündar, ex-editor chefe do jornal turco de oposição Cumhuriyet.

A conferência, que inclui em torno de 70 eventos, contará com cerca de 2 mil participantes de 140 países. Um dos painéis abordará o uso da inteligência artificial (AI, na sigla em inglês) na imprensa, discutindo sobre de que forma algoritmos, softwares de tradução e os chamados e chatbots transformam o trabalho dos profissionais.

Também serão discutidas formas como juristas e políticos podem lidar com o discurso do ódio e qual papel o jornalismo investigativo desempenha nos dias atuais.

Um dos destaques do evento será a entrega do Prêmio Liberdade de Expressão para a jornalista mexicana Anabel Hernández, que teve de deixar seu país em razão de sua batalha contra a corrupção, denúncias de acobertamentos e de imunidade para muitos criminosos no México.

O Global Media Forum pode ser acompanhado através de um live stream, que traz ainda entrevistas exclusivas e informações adicionais sobre o evento, que também estarão disponíveis através do Twitter e Facebook.

