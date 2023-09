Giorgia Meloni: o discreto charme da ultradireita "família"

Há um ano o radical Irmãos da Itália venceu as eleições. A nova premiê surpreendeu ao expor posições moderadas e agir em sintonia com a UE. Mas seu governo também é caracterizado por cercear direitos LGBTQ+.

"What vita privata?", retrucou Giorgia Meloni no talk show italiano Porta a Porta, em meados de setembro, com um sorriso irônico. O jornalista Bruno Vespa, que havia lhe perguntado o que costuma fazer em seu tempo livre.

Eleita há um ano e empossada um mês depois como primeira chefe de governo mulher da Itália, ela revelou que só consegue dedicar tempo aos assuntos da vida privada quando são coisas que "imprescindivelmente têm que ser feitas".

Para a líder da legenda ultradireitista Irmãos da Itália (FdI), administrar uma coalizão de governo formada por três partidos de forte tendência à direita pode parecer algo cansativo, mas não a modificou.

"Não passo um dia sem me perguntar se ainda sou a mesma pessoa que costumava ser", afirmou ao público presente no estúdio da emissora RAI, próxima ao governo. "Sempre tive medo de não permanecer fiel a mim mesma, mas eu ainda sou eu."

Mudança de tom

Durante o último ano, Meloni, de 46 anos, não repetiu nenhum dos slogans radicais que gostava de utilizar durante a campanha. Na política interna, ela tenta orientar seu governo segundo ideais conservadores rígidos, voltados para a família. Na economia, vem adotando, em linhas gerais, as políticas de relativo sucesso colocadas por seu antecessor, Mario Draghi.

Paralelamente, vem agindo de maneira quase moderada em nível europeu. Não se ouve mais pronunciar críticas ácidas à União Europeia, ela vem também buscando aliados ao redor do mundo. Na verdade, a premiê deixa as falas radicais para seus parceiros de coalizão: Matteo Salvini, da ultradireitista Liga, e Antonio Tajani, ministro do Exterior e líder do Força Itália (FI), entes liderado pelo recém-falecido ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi.

"Eu tenho um histórico na política, sou capaz de me adaptar à realidade em transformação", disse Meloni. Ela sabe, por exemplo, que a inteligência artificial se tornou um tema para a direita. Algo que, no entanto, não parece estar em acordo com seus deveres como primeira-ministra é o fato de a logomarca de seu partido exibir a "chama eterna" que está gravada no túmulo do ex-ditador fascista Benito Mussolini.

Seus parceiros europeus também parecem ignorar isso. Algumas autoridades de Bruxelas se dizem surpresas com o "comportamento moderado" e com a "fala tranquila" da líder italiana.

Meloni (dir.) parece estar em sintonia com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen Foto: Yara Nardi/REUTERS

Ao assumir o cargo, Meloni declarou que realizaria mudanças em Bruxelas e pressionaria pelos interesses italianos. Desde então, parece ter compreendido que isso é mais eficiente se feito de maneira discreta, por trás dos bastidores.

Numa conferência de imprensa em Roma ao lado do chanceler federal alemão e líder do Partido Social-Democrata (SPD), Olaf Scholz, ela disse que ambos estavam de acordo em quase todas as políticas mais importantes, e que buscavam uma cooperação pragmática. Scholz não discordou. Meloni parece também estar em sintonia com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Outro motivo por que ela fez as pazes com Bruxelas é que a União Europeia (UE) continua enviado dinheiro à Itália. Como um dos maiores beneficiários do fundo para a recuperação da pandemia, o país já recebeu 190 milhões de euros em empréstimos e subsídios. Quando surgiram problemas com uma das parcelas a serem pagas em julho, Von der Leyen se apressou em contorná-los.

Políticas anti-imigração

Em visita recente à ilha italiana de Lampedusa, Von der Leyen e Meloni demonstraram entrosamento quanto às políticas de imigração, monitoramento de fronteiras, redução das chegadas de migrantes e à necessidade de uma colaboração mais próxima com os países na rota migratória.

A sugestão de Meloni de enviar a Marinha para impor um bloqueio naval da costa do Norte da África foi a única rejeitada por Von der Leyen. As duas já viajaram juntas à Tunísia em duas ocasiões para tentar fechar um acordo com o líder autocrata do país, Kais Saied, visando conter o fluxo de migrantes rumo à Europa. A estratégia de Meloni inclui dar mais atenção à África do Norte do faziam seus antecessores, a fim de de barrar o fluxo de migrantes.

"É nisso que precisamos mais seriedade. O Ocidente ignorou a África por tempo demais", afirmou recentemente, no contexto da Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

Mas, no caso de Lampedusa, Meloni também foi alvo de críticas. Segundo uma moradora da ilha, que pediu para não ser identificada, a primeira-ministra fala muito e não faz nada.

As chegadas de migrantes dobraram em relação a 2023, lembrou, acrescentando que quatro premiês e dois ex-presidentes da Comissão Europeia estiveram na ilha desde 2013. A moradora reclama que só há visitas oficiais quando a localidade fica sobrecarregada com o número de refugiados.

Valores familiares

De forma geral, porém, a aprovação de Meloni está no ponto mais alto. Em agosto, 53% dos italianos se disseram satisfeitos com seu desempenho. Em comparação, o índice de aprovação de Scholz na Alemanha é de apenas 31%.

A orientação extremamente conservadora de suas políticas para a família geram debates e, às vezes, protestos. Assim como seu "grande amigo", o primeiro-ministro populista da Hungria, Viktor Orbán, Meloni defende que uma família xó pode ser formada por uma mãe, um pai e filhos.

Em meados de setembro, no evento bienal Cúpula Demográfica de Budapeste, que reúne líderes religiosos e políticos conservadores, Giorgia Meloni comentou que a taxa de natalidade alta é fundamental para a salvação do país. Sua visão de mundo não tem lugar para pais do mesmo sexo, maternidade por substituição ("barriga de aluguel"), nem aborto: ela se aferra a seu princípio de ser "mulher, italiana, mãe e cristã".

Afeição demonstrada pelo premiê da Índia, Narendra Modi, por Meloni repercutiu nas redes sociais e gerou um apelido para a dupla: "Melodi" Foto: Evelyn Hockstein/AP/picture alliance

Meloni queixou-se à plateia do evento na capital húngara que esses valores estão constantemente sob ataque na cultura atual. "É perigoso para nossa identidade, nossas identidades nacional, familiar e religiosa [...] sem essa identidade somos apenas números sem consciência, ferramentas nas mãos daqueles que querem nos usar."

Na Itália, a melhora dos benefícios sociais para famílias jovens e crianças reflete essa ideologia. Ao mesmo tempo, os direitos dos pais LGBTQ+ estão sendo cerceados. O governo direitista de Meloni também ameaça adotar ações mais duras contra a delinquência juvenil, evasão escolar e negligência dos pais.

Apoio Italiano à Ucrânia

Os líderes da UE e do G7 se sentiram aliviados quando Meloni expressou o apoio de seu governo à Ucrânia, na guerra contra a Rússia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, elogiou o posicionamento da premiê, afirmando que defender a Ucrânia também é defender a liberdade da Europa.

"Espero que você seja simpática comigo", brincou Biden ao receber Meloni na Casa Branca. Ela respondeu com risos. Um ano antes, Biden tachara a vitória da ultradireitista nas eleições como um perigo para a democracia. Após o encontro bilateral em Washington, ela fez questão de deixar claro que ambos estão em termos amigáveis.

Mesmo com sua inexperiência na política externa, a premiê consegue fazer amigos nos encontros internacionais. Como na última cúpula do G20, em Nova Déli: a afeição pública demonstrada pelo primeiro-ministro da Índia, o nacionalista Narendra Modi, repercutiu amplamente nas redes sociais italianas. Os nomes dos dois líderes foram entrelaçados num só rótulo: "Melodi".

Meloni avalia ter se saído bem em seu primeiro ano de governo. Numa entrevista em formato de livro publicada no início de setembro sob o título La versione di Giorgia (A versão de Giorgia), ela fez questão de frisar que, apesar de seu governo cometer erros, o faz "em boa fé, com amor e humildade".

Ela disse que planeja permanecer no poder durante muito tempo, e que, ao contrário da maioria de seus antecessores, não deixará o cargo prematuramente durante as crises do governo. Ao contrário: planeja cumprir todo seu mandato de cinco anos.

O líder oposicionista do partido populista Movimento Cinco Estrelas (M5S), ex-primeiro-ministro Giuseppe Conte, criticou a autoavaliação da primeira-ministra. "Ela está blefando. Isso tudo depois de um ano de preços exorbitantes dos combustíveis, alta no custo de vida e imigração fora de controle!"