A Bacia do Araripe está inserida no Sertão nordestino, de clima semiárido, onde a terra é usada para plantio e pastagem de gado Em tempos pré-históricos, no entanto, era cenário de uma densa floresta com abundância de água. É possível ver troncos de pinheiros petrificados que datam do final do Período Jurássico, com cerca de 140 milhões de anos,