Gérard Depardieu é detido por acusações de agressão sexual

Ator francês foi levado para interrogatório em delegacia de Paris no âmbito de investigações que apuram denúncias de duas mulheres, em casos que supostamente ocorreram em sets de filmagem em 2014 e 2021.

O ator francês Gérard Depardieu foi detido para interrogatório nesta segunda-feira (29/04) em Paris no âmbito de uma investigação que apura denúncias de agressões sexuais feitas por duas mulheres, em casos que supostamente ocorreram em sets de filmagem em 2014 e 2021.

No primeiro caso, em 2014, a vítima teria 24 anos na época. Ela acusa o ator de tocar partes do seu corpo e dizer a ela "palavras indecentes" durante os trabalhos de filmagem de um curta-metragem. A denúncia foi registrada na polícia em janeiro deste ano, segundo o jornal Le Parisien.

A segunda denúncia foi feita em fevereiro por uma decoradora de 53 anos do set de filmagem do filme Les Volets Verts, estrelado por Depardieu. Ela alegou que Depardieu a agarrou e tocou sua cintura, barriga e seios, de acordo com a advogada da mulher, Carine Durrieu Diebolt.

Duas fontes da polícia disseram à agência de notícias Reuters que Depardieu estava sendo mantido sob custódia em uma delegacia de Paris para ser interrogado pela polícia judiciária.

Os advogados de Depardieu, que sempre negou as denúncias, não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Mais de uma dezena de acusações

Um dos maiores astros do cinema francês, Depardieu, de 75 anos, tem estado no centro de um número crescente de alegações de abuso sexual nos anos recentes que mancharam seu legado e expuseram divisões mais amplas sobre a conduta sexual na França.

Depardieu também foi acusado por mais de uma dezena de outras mulheres por assediar, tocar e as agredir sexualmente.

Em 2020, ele foi acusado formalmente de estupro e agressão sexual, após alegações da atriz Charlotte Arnould, em um caso que ainda está em aberto.

O premiado ator se descreveu no ano passado como vítima de "linchamento da mídia" em uma carta aberta publicada no jornal Le Figaro.

Ele se viu sob novo escrutínio em dezembro, depois que comentários vulgares sobre mulheres e meninas feitos em uma viagem à Coreia do Norte em 2018 foram transmitidos pela televisão francesa.

Na época, o ministro da Cultura da França decidiu não retirar do ator a Legião de Honra, a mais alta ordem de mérito francesa. No entanto, Depardieu perdeu a Ordem Nacional de Quebec e teve retirada sua estátua do Museu de Cera de Paris.

Depardieu foi visto por muito tempo como um ícone nacional na França. Ele tem sido um embaixador global do cinema francês e desfrutou de fama internacional com vários papéis em Hollywood.

O caso de Depardieu se tornou uma linha divisória na sociedade francesa, com algumas mulheres o vendo como um símbolo da incapacidade do país de lidar com casos de abuso sexual por parte de homens poderosos, em meio ao movimento #Metoo.

Outros, incluindo o presidente francês, Emmanuel Macron, e vários atores conhecidos, se uniram em sua defesa. "Ele é um ator imenso, um gênio de sua arte", disse Macron no final do ano passado. "Ele deixa a França orgulhosa."

Depardieu também se envolveu em outras polêmicas nos últimos anos, tendo recebido passaporte russo após ameaçar deixar a França, devido à discussão em torno dos altos impostos cobrados a milionários em seu país natal.

md (AFP, AP, DPA, Reuters)