Futurando - Edição de 4/07/22

Veja os destaques desta edição:

- A importância do vento nas cidades - Considerar a circulação dos ventos no planejamento de cidades pode ser a chave para amenizar o clima de áreas urbanas. Isso porque o aquecimento global e cidades cada vez mais densamente construídas acabam deixando o clima mais quente nessas áreas. Especialistas afirmam que precisamos considerar as mudanças climáticas ao fazer novas construções.



- O concreto que armazena CO2 - O concreto é a segunda substância mais usada na Terra, depois da água. Mas ele libera muitos gases de efeito estufa, principalmente por causa do cimento. Uma start up achou uma solução para amenizar o problema. Eles produzem um substituto para o cimento que pode armazenar CO2.

- Motores antigos inspiram a aviação do futuro - Um avião de passageiros com tecnologia de 1940 pode ser a inspiração para a aviação do futuro. Os aviões atualmente ainda poluem muito e gastam muito combustível. Visitamos três empresas com propostas para voar de forma mais eficiente.

- Quanto mais alto, mais frio? No pico de montanhas, mesmo estando mais perto do sol, fica mais frio. Mas por que isso acontece?