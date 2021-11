Futurando - Edição de 27/10/2021

Veja os destaques desta edição:

- Por que a paralisia infantil ainda não foi erradicada no mundo? A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, foi motivo de tristeza e morte em muitos lugares no mundo. Até que em 1961, a vacina oral foi criada e teve boa aceitação. Isso resultou na erradicação da doença em diversos países. No entanto, a poliomielite ainda é considerada endêmica em alguns locais. Por que?

- Com a vacinação avançada no Brasil e em outras partes do mundo, medidas de restrição sendo afrouxadas aos poucos, você pode estar se perguntando... quando é que a pandemia vai acabar? Essa hora está chegando? Maurício Cancilieri conversou com diferentes pesquisadadores para responder essa pergunta.

- Como é possível diagnosticar doenças pela respiração - Uma doença pode ser diagnosticada por diferentes procedimentos, como um exame de sangue, de urina, fezes, ou testes mais complicados e invasivos, como uma broncoscopia. Mas identificar doenças pode ficar mais simples no futuro. Pesquisadores do Fraunhofer estão desenvolvendo um aparato que deve fazer isso com apenas com um sopro.

- Produtos com plástico retirado do oceano: fato ou falso? Comprar algo novo e ajudar a limpar o oceano. Parece bom! Empresas como Coca-cola e Adidas afirmam que seus produtos são feitos com lixo plástico retirado do oceano. No entanto, retirar plástico do mar é algo caro e complicado, o que acaba deixando o produto final também mais caro. Como essas empresas conseguem manter o valor baixo e usar plástico do oceano? Será que elas estão mesmo falando a verdade?