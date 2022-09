Futurando - Edição de 26/09/2022

Veja os destaques desta semana:

- Pesquisadores criam tímpano artificial - Quando o tímpano é ferido, nem sempre ele se recupera totalmente. Pesquisadores conseguiram agora avançar na reconstrução da membrana. Eles criaram um tímpano artificial que não causa perdas na audição.



- A espuma que pode revolucionar o tratamento de fraturas - Nada de placas de metal ou parafusos para tratar uma fratura grave. O pesquisador Andreas Lendlein desenvolveu uma espuma que deve ser colocada no local da fratura e que vai se dissolvendo conforme o ferimento se recupera.



- Cientistas criam sensor para medir mobilidade do corpo - Com uma sociedade em envelhecimento, os dados sobre mobilidade devem ajudar no desenvolvimento de novas terapias e medicamentos. Cientistas afirmam que o movimento é tão importante para a saúde quanto os níveis de colesterol ou pressão arterial. Para conseguir medir com exatidão os movimentos de uma pessoa, eles estão desenvolvendo um sensor.



- Fagoterapia: uma alternativa aos antibióticos? Ao combater bactérias com antibióticos, o medicamento acaba matando junto muitas boas bactérias no corpo. Com os fagos é diferente, eles combatem uma bactéria específica. Agora, cientistas estão modificando os bacteriófagos em laboratório para torná-los ainda mais eficientes.



- Os redemoinhos de água criados em banheiras no sul do globo giram no sentido contrário dos do norte? Os furacões giram em sentidos diferentes no sul e no norte terrestres, mas com a água que desce pelo ralo é diferente. Isso porque no ralo há muitas outras questões envolvidas.