Futurando - Edição de 26/06/2023

Veja nesta edição:

- Grande Barreira de Corais: pesquisadores correm contra o tempo - Medindo 350 mil quilômetros quadrados, o maior recife de coral do mundo é quase do tamanho da Alemanha. Patrimônio mundial da UNESCO, é um tesouro sem igual que corremos o risco de perder.



- Ciclones tropicais podem cruzar a Linha do Equador? Os ciclones tropicais se formam na região equatorial, mas até agora nenhum deles cruzou a Linha do Equador. E isso tem um motivo.



- Desaparecimento de geleiras: um perigo para a humanidade - Até o ano 2100, até 90% das geleiras alpinas devem ter derretido. E elas podem desaparecer completamente. O derretimento de geleiras tem consequências locais, regionais e globais.



- Detector de incêndio para florestas - Todos os anos, incêndios destroem milhões de hectares de floresta em todo o mundo. Quase oito bilhões de toneladas de CO2 são liberadas no processo, cerca de 20% das emissões globais de CO2. Uma start-up de Berlim desenvolveu um aparelho especial que consegue detectar incêndios florestais de maneira muito precoce.



- Árvores de argan como protetoras do clima - As árvores de argan só crescem no Marrocos e quase foram extintas. Hoje o valor delas é apreciado em todo o mundo.