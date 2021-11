Futurando - Edição de 24/11/2021

Veja os destaques desta edição:

- Como os conhecimentos sobre o universo mudaram ao longo do tempo - Há muito tempo acreditava-se que corpos celestes eram deuses. Ou que a Terra era o centro de tudo. Mas com observações mais precisas e com tecnologia, esses conceitos foram se modificando e novas teorias foram criadas.



- Entrevista com Matthias Maurer - O astronauta Mathias Maurer fala sobre o tempo que vai passar na Estação Espacial Internacional.



- A preparação dos experimentos espaciais – Centenas de experimentos são feitos na Estação Espacial Internacional. A preparação deles na Terra é meticulosa. Acompanhamos cientistas da Universidade Goethe de Frankfurt e do Charité Berlim no preparo de duas pesquisas que devem ser enviadas para o espaço.



- Existe água no espaço e dá para usá-la? A água é um pré-requisito para a existência de vida. Mas existe água em outros planetas ou corpos celestes além da Terra?



- Por que algumas cidades estão afundando? Cidades mundo afora estão sob o risco de simplesmente desaparecem do mapa por causa das mudanças climáticas e da extração de águas subterrâneas. Os dois fatos combinados formam uma mistura explosiva que tem deixado moradores de regiões costeiras vulneráveis. Neste vídeo, o Futurando discute se ainda é tempo de reverter o cenário catastrófico previsto por cientistas para as próximas décadas.